避險基金經理人班森特 獲川普提名出任財政部長
2024/11/23 08:15（11/23 09:02 更新）
（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）川普今天提名在耶魯大學執教多年、資深的避險基金經理人班森特擔任財政部長。華盛頓郵報指出，班森特出線可能會讓華爾街立刻鬆一口氣，他可以將川普的民粹主義貿易直覺，轉化為對華爾街及金融市場能接受的方式。
華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，62歲的班森特（Scott Bessent）出任川普2.0的財長是驚人的晉升，畢竟班森特在川普第一任期時幾乎沒什麼影響力，也缺乏從政經驗。
不過，曾擔任投資名人索羅斯（George Soros）左右手的班森特，在過去一年中，已成為川普信任的顧問。（編輯：高照芬）1131123
延伸閱讀川普新政府人事陸續底定 已確定名單一次看川普提新司法部長邦迪 美媒：曾任卡達華府說客佛羅里達人占據美國新內閣要位 看佛州如何成川普大本營川普多位內閣人選具爭議性 考驗參院共和黨人忠誠度川普欽點鷹派 金融時報：強大軍力作後盾防台海衝突川普新內閣鷹派大將受矚 專家：抗中將成生存戰
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
傳川普擬延攬華許任財長 再接聯準會主席