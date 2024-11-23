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避險基金經理人班森特 獲川普提名出任財政部長

2024/11/23 08:15（11/23 09:02 更新）
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川普（左）22日提名在耶魯大學執教多年、資深的避險基金經理人班森特（右）擔任財政部長。（美聯社）
川普（左）22日提名在耶魯大學執教多年、資深的避險基金經理人班森特（右）擔任財政部長。（美聯社）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）川普今天提名在耶魯大學執教多年、資深的避險基金經理人班森特擔任財政部長。華盛頓郵報指出，班森特出線可能會讓華爾街立刻鬆一口氣，他可以將川普的民粹主義貿易直覺，轉化為對華爾街及金融市場能接受的方式。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，62歲的班森特（Scott Bessent）出任川普2.0的財長是驚人的晉升，畢竟班森特在川普第一任期時幾乎沒什麼影響力，也缺乏從政經驗。

不過，曾擔任投資名人索羅斯（George Soros）左右手的班森特，在過去一年中，已成為川普信任的顧問。（編輯：高照芬）1131123

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