傳川普擬延攬華許任財長 再接聯準會主席

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）路透社引述「華爾街日報」（WSJ）今天的報導，消息人士說，美國總統當選人川普提出延攬聯邦準備理事會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）擔任財政部長的想法，但條件是日後他可能要擔任聯準會主席。

報導說，華許20日在川普（Donald Trump）位於佛羅里達州的住所「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）與川普討論這項可能的人事安排。

報導指出，川普也正考慮延攬在耶魯大學（Yale University）執教多年、資深的避險基金投資人班森特（Scott Bessent）領導白宮國家經濟委員會（White House National Economic Council），之後可能提名他接替華許出任財長。

川普尚未公布上述人事安排。華爾街日報還提醒，川普仍可能遴選其他人擔任財長。

其他被認為有機會擔任財長的人選還包括：美國阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）共同創辦人羅旺（Marc Rowan）、田納西州聯邦參議員海格提（Bill Hagerty），以及川普往昔主政4年期間全程擔任美國貿易代表的萊特海澤（Robert Lighthizer）。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1131122