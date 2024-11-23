班森特獲川普提名財長 主張稅務改革和放鬆監管

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天說，他將提名避險基金經理人班森特（Scott Bessent）擔任新政府的財政部長。這個重要內閣職位對經濟、監管和國際事務都有龐大的影響力。

路透社報導，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發布聲明說：「我非常高興提名史考特．班森特出任第79任美國財政部長。史考特身為全球一流國際投資人和地緣政治及經濟策士之一而廣受尊敬。」

華爾街一直密切關注川普的財政部長人選，尤其因為他打算透過關稅重塑全球貿易，並延長他第一次執政時推行的許多減稅措施，或許還會擴大實施。

川普考慮了數天，才從諸多候選人名單中做出這個決定。消息人士說，班森特花了很多時間待在川普位於佛羅里達州的「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）為他提供經濟上的建議，也許因此得了近水樓臺之利。

班森特尚未回覆置評請求。正如他近期投書「華爾街日報」所言，他主張稅務改革和放寬監管，特別是鼓勵更多銀行貸款和能源生產。他寫道，股市在川普勝選後飆漲，顯示投資人預期「所有美國人受益於更高的成長、更低的波動和通貨膨脹，以及經濟復甦」。

牛津經濟公司（Oxford Economics）專家史威特（Ryan Sweet）說，「班森特一直站在較不激進的關稅那邊」，選擇由他出任財長，讓川普競選時提出的高關稅措施實現可能性較低。

班森特若就任財長，實際上將成為美國最高階經濟官員，負責維持這個全球最大經濟體的運作，涵蓋徵稅、為國家支出買單、管理28.6兆美元的國債市場、督導金融監管，包括處理和預防市場危機。

財長也負責美國金融制裁政策，監督以美國為首的國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）等國際金融機構，並管理外國對美投資的國家安全審查。

班森特面臨的挑戰包括安全管理聯邦赤字；由於川普規劃延長明年即將到期的減稅措施，另推出新的大幅減稅計畫，包括停止對社會安全制度收入課稅，預期聯邦赤字將於10年間增加近8兆美元。

目前估計美國債務到2033年將暴增22兆美元，如果沒有其他收入，上述新債務將使本就難以持續的財政發展更加惡化。

班森特也將繼承現任財長葉倫（Janet Yellen）創造的角色，率領七大工業國集團（G7）提供數百億美元的經濟支援，協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略，並強化對俄國的制裁。但由於川普希望迅速終結俄烏戰爭並停止為烏克蘭提供財務援助，目前不清楚班森特是否會延續葉倫的政策。

美國財經媒體指出，負責經營資本管理企業Key Square Group的班森特，在這次大選期間就是川普陣營的重要經濟政策顧問。然而在華爾街金融圈眼中，班森特將會是財政鷹派。

在華爾街債券市場打滾30多年、現為米施勒金融集團（Mischler Financial Group）董事的卡佩羅（Glen Capelo）說：「他是位財政鷹派，肯定會對經濟和市場造成積極影響，也會想控管開支與赤字。」

卡佩羅認為，班森特主政下的關稅政策要點，是要確保企業能為美國經濟提供動能，否則就要面臨加徵關稅。

現年62歲的班森特如獲參議院通過人事審查，將成為美國首位「出櫃」的財長。紐約時報指出，班森特與丈夫有兩名子女，曾於耶魯大學授課對沖基金歷史、2007年金融危機等課程。

在第一任期間，川普曾批評美元升值不利美國製造商，甚至考慮透過政府干預來管理美元。班森特雖一向支持調整美國匯率政策，但不支持美元放開手腳貶值。（譯者：曾依璇、陳亦偉/核稿：盧映孜）1131123