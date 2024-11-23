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從關稅、減稅到債務 川普新財長面臨4大挑戰

2024/11/23 18:47（11/23 19:02 更新）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統當選人川普提名避險基金經理人班森特（Scott Bessent）擔任財政部長，一旦他確定上任，將得推動川普承諾的減稅、為大徵關稅政見出主意，並應對美國膨脹的債務。

法新社列出班森特若上任後立刻將面臨的4大挑戰。

經濟政見

安永聯合會計師事務所（Ernst & Young，EY）首席經濟學家達科（Gregory Daco）告訴法新社，班森特將面臨的一項迫切問題，是「如何想辦法滿足（川普）希望加強保護主義的願望，同時避免爆發全球貿易戰」。

達科表示，川普（Donald Trump）的財政部長很可能得確保貿易政策「能讓貿易夥伴間有協商空間，而不會對（美國）經濟造成過度傷害及引發通貨膨脹壓力」。

債務上限

提高政府債務上限成為美國民主共和兩黨近幾年爭執不休議題。在相關討論還在進行同時，美國財政部也得確保國家持續支付帳單。

由於白宮與美國國會參眾兩院如今全都由共和黨掌控，分析師預料債務上限提高勢在必行。

不過，布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級經濟研究員魏塞（David Wessel）認為，一些國會議員可能希望獲得相應妥協，財政部長將在談判交換條件時扮演要角。

減稅

選民對經濟情況感到不滿，成為決定本次美國大選結果的關鍵因素，因此延長減稅勢必將成為新任財政部長優先要務之一。

但挑戰在於，在推行相關政策的同時，也要讓美國經濟保持債務永續性。

利息成本

根據美國聯邦預算問責委員會（CRFB）估計，川普的政策計畫可能導致國家負債增加8兆美元左右。

華府智庫「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）經濟政策計畫執行董事阿卡巴斯（Shai Akabas）警告，美國民眾現已背負28兆6000萬美元債務，若不設法控制，「財政部長恐得面對債務重擔的負面後果」。

他舉例，這可能包括美國公債殖利率升高、消費者借貸面臨較高利率，以及國家信用評等遭到降級與金融市場相關反應。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1131123

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