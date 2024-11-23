川普提名伏特任白宮管理及預算局長 實現美國優先

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（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）川普今天提名第一任期內領導過白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）的伏特（Russell Vought）再出任同一職務，並表示他將幫助政府實現美國優先議程。伏特也是「2025計畫」的關鍵人物。

外界對伏特（Russell Vought）並不陌生，他於2020年7月至2021年1月即出任過白宮管理及預算局長，為川普政府效力，負責制定、執行聯邦預算，管理各機構績效工作。

伏特現任保守派智庫「美國復興中心」（Center for Renewing America）主席，該機構由他創辦。同時，他也是保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）主導的「2025計畫」（Project 2025）共同作者，撰寫有關美國總統行政辦公室章節。

川普（Donald Trump）今天再度提名伏特擔任此一要職，並指出伏特在他第一任期內出色地扮演了這個角色，「我們每新增一項法規就刪減四項法規，這是巨大成功。」

川普也以「積極削減開支者」（aggressive cost cutter ）和「放鬆管制者」（deregulator）形容伏特，表示他將幫助政府實施「美國優先議程」（ America First Agenda）。

川普還指出，伏特瞭解如何瓦解官僚勢力，將協助把自治權還給人民。

川普日前宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將在新政府領導「政府效率部」。

當時，川普也表示，他們兩人將從「政府外部」對白宮及白宮管理及預算局提供建言。可以預期的是，未來伏特和馬斯克將會有密切合作。（陳承功）1131123