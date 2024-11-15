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美媒：川普過渡團隊商討終結電動車購車補貼

2024/11/15 08:58（11/15 09:06 更新）
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路透社指出，川普過渡團隊計劃終結拜登政府的電動車購車稅收抵免。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年11月15日
路透社指出，川普過渡團隊計劃終結拜登政府的電動車購車稅收抵免。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年11月15日
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（中央社記者張欣瑜舊金山14日專電）路透社引述知情人士消息指出，川普過渡團隊計劃終結拜登政府的電動車購車稅收抵免。電動車大廠特斯拉執行長馬斯克之前表示，終止補貼將對特斯拉銷量造成些微影響，但對其競爭對手而言可能是毀滅性打擊。

特斯拉（Tesla）股票今天下跌5.77%、其競爭對手Rivian下跌14.30%、Lucid下跌4.59%。

美國總統拜登（Joe Biden）政府2022年推出「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），電動車購車享有7500美元（約新台幣24萬元）稅收抵免為法案內容之一。

川普（Donald Trump）競選時表示要終結拜登的「電動車強制令」，並未說明細節。

路透社今天報導，石油大亨韓姆（Harold Hamm）和北達科他州長柏根（Doug Burgum）領導的能源政策過渡團隊正討論終結稅收抵免，自川普勝選後已密集會面。

美國各大車商的商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）10月15日曾致函國會，敦促保留稅收抵免，表示這對於鞏固美國汽車製造在全球的領導地位至關重要。

消息人士也透露，過渡團隊表示拜登政府的一些清潔能源政策不易終止，且已為共和黨主政的州創造資金來源，但電動車購車稅收抵免被視為容易打擊的目標，團隊認為終止補貼將會在共和黨控制的國會獲得廣泛共識。

馬斯克（Elon Musk）7月被問到相關問題表示，終止補貼可能會稍微影響特斯拉銷量，但對積極發展電動車的傳統汽車製造商，例如通用汽車（General Motors）等競爭對手可能造成毀滅性打擊。（編輯：周永捷）1131115

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