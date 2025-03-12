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加拿大報復川普 3/13起對價值逾6800億美國商品加關稅

2025/3/12 23:05
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（中央社渥太華12日綜合外電報導）加拿大今天宣布對價值298億加元（約新台幣6828億元）的美國商品加徵關稅，以此報復美國對加拿大鋼鋁課徵關稅。

法新社報導，加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，加拿大的關稅措施將於明天生效，涵蓋電腦及運動用品等商品。

勒布朗還說，此舉是在回應美國總統川普（Donald Trump）對加拿大鋼鋁課徵25%關稅，他並形容美方措施「不正當且不合理」。

川普對進口鋼鋁徵收關稅措施今天生效，先前的豁免、免稅配額和產品排除措施均已到期。川普進一步重新調整全球貿易規範，以利美國發展。

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在美加貿易戰升溫之際，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）正準備在本週交棒給接班人卡尼（Mark Carney）。

卡尼9日獲選為執政黨自由黨（Liberal Party）的新黨魁，即將成為加國第24任總理。（譯者：楊昭彥）1140312

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