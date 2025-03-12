加拿大報復川普 3/13起對價值逾6800億美國商品加關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華12日綜合外電報導）加拿大今天宣布對價值298億加元（約新台幣6828億元）的美國商品加徵關稅，以此報復美國對加拿大鋼鋁課徵關稅。

法新社報導，加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，加拿大的關稅措施將於明天生效，涵蓋電腦及運動用品等商品。

勒布朗還說，此舉是在回應美國總統川普（Donald Trump）對加拿大鋼鋁課徵25%關稅，他並形容美方措施「不正當且不合理」。

川普對進口鋼鋁徵收關稅措施今天生效，先前的豁免、免稅配額和產品排除措施均已到期。川普進一步重新調整全球貿易規範，以利美國發展。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在美加貿易戰升溫之際，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）正準備在本週交棒給接班人卡尼（Mark Carney）。

卡尼9日獲選為執政黨自由黨（Liberal Party）的新黨魁，即將成為加國第24任總理。（譯者：楊昭彥）1140312