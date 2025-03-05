美國加徵關稅 加拿大向WTO申訴

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（中央社日內瓦5日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）今天證實，加拿大已就美國總統川普大幅提高關稅的做法向世貿申訴。

加拿大駐世貿組織代表西奧多（Nadia Theodore）昨天晚間在職場社群平台領英（LinkedIn）上寫道：「美國的決定讓我們別無選擇。」

她說，她已「代表加拿大政府，要求透過世貿機制，就美國政府對加拿大徵收不合理關稅與美國政府諮商」。

一名世貿組織官員向法新社證實，「加拿大昨天就美國加徵關稅，在世貿組織對美國提起爭端申訴」。

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川普昨天起對加拿大、墨西哥銷美商品課25%關稅，提高中國商品關稅至20%均告生效。中國宣布對美國進口食品課15%關稅、加拿大則對美國商品徵25%關稅作為反制。

然而，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）後來表示，他認為川普會與墨西哥、加拿大「達成某種解決方案」。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140305