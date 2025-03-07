獲川普同意暫停加稅 墨西哥將檢視對中關稅

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（中央社墨西哥市6日綜合外電報導）墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）遭美國施壓勿讓墨西哥成為中國商品的「後門」，她今天表示，墨西哥政府將檢視對中國的關稅。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）今天稍早宣布將暫停對大多數墨西哥商品課徵關稅，薛恩鮑姆不久後便在記者會上表示，墨西哥從中國進口「許多產品」，這些產品對國內產業造成打擊。

薛恩鮑姆還說，墨西哥中部瓜納華托州（Guanajuato）之所以遭暴力犯罪事件撼動，有一部分得歸咎於墨西哥紡織及製鞋業衰退。

今年1月，薛恩鮑姆提出一項用國產商品取代中國進口的計畫。

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週表示，墨西哥也提議配合華府提高對中關稅。薛恩鮑姆並未證實這一點，但她表示，在貿易關係上，墨西哥將優先考慮與其簽定自貿協定的國家，例如美國。

她說：「請記住，我們與中國沒有貿易協定。」（譯者：楊昭彥）1140307