美關稅恐讓墨西哥經濟衰退 中國商會宣稱願加大投資

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市5日專電）國際分析公司穆迪和高盛預估，美國對墨西哥徵收25%關稅，不只讓墨國經濟陷入衰退，GDP還會下跌3%以上，更將導致通貨膨脹。墨西哥中國商業與科技商會表示，願意加大對墨西哥投資，建立更緊密的經貿關係。

墨西哥財經媒體「金融家」（EL FINANCIERO）指出，高盛（Goldman Sachs）拉美首席經濟學家拉莫斯（Alberto Ramos）分析，美國對墨西哥加徵關稅措施若持續一年，墨西哥經濟可能萎縮高達4%，墨西哥國內生產毛額可能將下降3%到3.5%，更會引發通貨膨脹。

拉莫斯進一步說明，關稅措施短期內會讓墨西哥的貨幣政策蒙上陰影，因此墨西哥中央銀行可能會採取保守立場，以維護金融穩定並穩定匯率。

至於穆迪分析公司（Moody's Analytics）拉丁美洲經濟研究部門主任庫蒂諾（Alfredo Coutino）則表示，根據宏觀經濟模型的模擬結果，如果美國徵收關稅持續到年底，墨西哥經濟將陷入全面衰退，不只2025年GDP將萎縮0.5%至1%，更令人憂心的是墨國政府的公共財政已沒能力挽救經濟。

不過就在各界看壞墨西哥經濟發展同時，墨西哥中國商業與科技商會（Cámara de Comercio y Tecnología México- China）突然發表聲明，表示願意加大對墨西哥投資，也希望在美國關稅壓力下，和墨西哥建立更緊密的經貿關係。

由於川普（Donald Trump）政府釋放訊息，如果墨西哥願意跟進，也對中國課徵10%關稅，美墨25%關稅就有轉圜空間。中國商業與科技商會聲明中特別表示，即使墨西哥對中國商品徵收關稅，加工出口製造業也不受到影響，因為中資企業會直接在墨西哥投資並且重新布局。

此外，聲明中還表示，中國將轉向拉美國家尋求農產品供應來源，以替代美國，中國願意協助墨西哥拓展國際市場的能力，不必只依賴美國。

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墨西哥媒體分析，中國明顯想藉美墨之間的關稅衝突，趁機拉攏墨西哥，以擴大在當地影響力。不過墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）5日曾說，對於美國有可能「關稅休兵」，她沒有放棄希望，仍保持樂觀，但若有必要也將尋求「其他貿易夥伴來保護墨西哥」。

薛恩鮑姆強調，一切都要等到週四上午和美國總統川普通完電話後才能決定，「對於墨西哥來說，這是一個非常決定性的時刻」。（編輯：張芷瑄）1140306