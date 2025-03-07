美國對墨西哥部分商品關稅暫緩 汽車業農產品成談判重點

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市6日專電）美國總統川普5日宣布，4月2日前將暫停對所有符合美墨加協定（USMCA）的加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅，其中汽車產業與農產品，將成未來美墨談判重點。

川普對墨西哥祭出關稅手段，不僅影響墨西哥，也衝擊美國市場。墨西哥汽車製造業者表示，如果被徵收25%關稅，美國市場的新車每輛將漲價3000美元（約新台幣10萬元）。

美國和墨西哥在汽車產業上的供應鏈高度依賴。擁有超過700家廠商的「墨西哥國家汽車零件工業協會」（Industria Nacional de Autopartes, INA）發表數據顯示，墨西哥製造的汽車中，有74%的零件來自於美國。此外，許多零件在組裝完成前，會跨越美墨邊境最多8次；墨西哥製造出口的車輛中，有80%的最終目的地更是銷往美國。

分析指出，美國對墨西哥汽車徵收25%關稅，將讓美國市場上的汽車價格平均上漲3000美元；而如果美國決定停止從墨西哥與加拿大進口汽車，美國本身則需要新建18座工廠，並投資超過500億美元，才能夠撐起美國的汽車產業，這是川普再三思考，並暫緩對墨西哥汽車課徵關稅的原因之一。

墨西哥不只是世界第4大汽車出口國，根據墨西哥國家地理統計局（INEGI）數據，2024年墨西哥汽車產業的出口總額超過1939億美元，創下史上新高，佔墨西哥製造業總出口的35%、國民生產毛額（GDP）約4%，並且直接創造了超過100萬個就業機會。

美國3大汽車製造商福特（Ford）和通用汽車（General Motors），在墨西哥總共擁有4座工廠，至於斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）則在墨西哥生產豪華休旅車與發動機，光是汽車貿易額就佔了美墨加協定（USMCA）的22%。因此延後關稅實施，無論對墨西哥或美國來說，都是關鍵的緩衝期。

除了汽車產業，美國4月2日起對進口農產品加徵關稅的措施，也可能會出現變化。

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關稅將導致墨西哥出口美國的多項農產品，例如酪梨、番茄和漿果類等受到衝擊，但是墨西哥農業顧問公司（GCMA）總經理安納亞（Juan Carlos Anaya）提出警告，「墨西哥是美國玉米、小麥、大豆、米、豬肉、雞肉和牛奶的最大買家」，如果墨西哥決定進行關稅報復，對美國的影響更為嚴重。

墨西哥媒體「金融家」（EL FINANCIERO）公布最新民調，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的支持度高達85%。報導不只肯定薛恩鮑姆以「冷靜頭腦」處理關稅爭議；而超過8成的民意支持度，讓她比起加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），能夠承受不斷來自川普政府的壓力，爭取更多談判的緩衝空間。（編輯：陳慧萍）1140307