川普接受福斯專訪：關稅可能隨時間進一步提高

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）根據福斯財經新聞網（FBN）昨天錄製並於今天播出的專訪片段，美國總統川普表示，美國對銷美商品的關稅可能隨時間進一步提高。川普並未加以闡釋。

路透社報導，當被問及企業是否能清楚知悉他的關稅計畫，川普（Donald Trump）回應：「嗯，我認為是這樣。但你知道，稅率可能會隨著時間推移而提高，稅率可能提高…，我不確定這是否是可預測的。」

川普日前稱加拿大、墨西哥與中國遏止強效類鴉片止痛劑 芬太尼 芬太尼 小百科 芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。然而，近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每天有超過200人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥，每年約有11萬2000人死於施用毒品過量，其中多數是因芬太尼。美國司法部已於2017年11月宣布禁止一切類似芬太尼藥物。 看更多 關閉 （fentanyl）缺乏進展，決定自本月4日凌晨對加拿大、墨西哥加徵25%與中國新一輪10%關稅。

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然而，開徵不到2天，白宮6日宣布暫停對所有符合美墨加協定（USMCA）的加拿大、墨西哥商品加徵25%關稅，4月2日前有效。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，這不僅為經濟蒙上不確定陰影，美國企業疲於應付，也削弱消費者信心。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140307