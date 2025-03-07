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川普暫緩關稅 舊金山墨西哥餐廳菜單更改陷混亂

2025/3/7 11:39（3/7 11:51 更新）
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美國加州自墨西哥進口大量酪梨，川普關稅舉棋不定，讓舊金山墨西哥餐廳菜單更動陷入混亂，有餐廳4日提高酪梨醬價格，2天後又改回原本價格。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月7日
美國加州自墨西哥進口大量酪梨，川普關稅舉棋不定，讓舊金山墨西哥餐廳菜單更動陷入混亂，有餐廳4日提高酪梨醬價格，2天後又改回原本價格。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年3月7日
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（中央社記者張欣瑜舊金山6日專電）美國今天宣布暫緩2天前對鄰國徵收的關稅引發混亂。舊金山一間墨西哥餐廳為了改菜單傷透腦筋，原本才剛宣布以鷹嘴豆製成低成本酪梨醬、並不再主動提供檸檬片，今天印刷新菜單前才得知川普又改政策的消息。

在舊金山灣區擁有4家分店的Tacolicious墨西哥餐廳並不是唯一受川普（Donald Trump）舉棋不定關稅政策影響的餐廳，不少墨西哥餐廳都受到衝擊。

當美國4日對加拿大、墨西哥進口商品課徵25%關稅時，Tacolicious老闆哈格瑞夫（Joe Hargrave）便宣布「菜單即刻更改」，並在社群媒體張貼公告，指出白宮將對來自墨西哥商品徵收關稅，這將大幅提高菜單上青檸檬和酪梨的成本，餐廳必須調整菜單。

公告寫道，餐廳為此研發了一款低成本的酪梨醬，以鷹嘴豆為基底與酪梨混合製成，「超級美味」，但倘若顧客是酪梨粉，餐廳仍保留原本的酪梨醬，但是價格漲了3美元（約新台幣99元），餐廳還向顧客致歉，「我知道價格很貴，感謝政府關稅政策。」

另外，以青檸檬為基底的調酒將從原本使用100%墨西哥青檸檬，改成50%加州青檸檬和50%墨西哥青檸檬；塔可（Taco）以後不再隨附檸檬片，客人要求才會提供。

新菜單原本今天就要印刷，印刷成本1000美元，沒想到在這最後關頭，哈格瑞夫看到了新聞，得知川普又改變政策，立刻傳簡訊通知團隊，憤怒表示「受夠了」。

哈格瑞夫今天告訴舊金山媒體SFGate，餐廳依舊會推出美味又實惠的鷹嘴豆酪梨醬（12美元），但原本打算提高價格的傳統酪梨醬將調回原本的13.50美元，決定不漲了。

至於青檸檬基底調酒，哈格瑞夫決定維持一半加州、一半墨西哥青檸檬，因為員工已經接受新配方的調酒訓練，且未來仍充滿變數，他更難想像農民現正經歷的痛苦。

「我們只是重新印菜單、調整價格。但試想一下，如果你擁有一整個團隊，然後加州檸檬農夫突然被大量訂單壓垮，現在又得重新調整一切運作。這可都攸關民眾生計，而我們也只是想維持生意。我真是受夠這個傢伙了。」哈格瑞夫怒氣難消。

另一間墨西哥餐廳Merkado同樣陷入混亂，餐廳老闆桑托斯（Fabien Santos）和廚師團隊原本計劃推出一款新酪梨醬，增加番茄、洋蔥和辣椒的比重。菲律賓血統的桑托斯還運用媽媽和姨媽的點子，從後院果樹採金桔以減少對墨西哥青檸檬的依賴。

桑托斯得知關稅暫緩實施的消息後，表示將會維持變更後的菜單。他的餐廳鄰近大聯盟MLB巨人隊球場，必須在棒球季來臨前確定新的季節性菜單。

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「在開幕日之前，我必須確保穩定」，桑托斯說，他必須訓練員工，確保能與顧客溝通，讓顧客瞭解之後到餐廳會有哪些變化，「如果到了4月2日他（川普）又重新實施關稅政策，我可沒那麼多閒時間再去更改了。」

桑托斯沒有像哈格瑞夫一樣感到憤怒或沮喪，他說，「我們早就習慣不斷變化。我們會靈活應對。疫情已經讓我學到了很多。」（編輯：陳承功）1140307

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