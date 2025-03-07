美關切貿易逆差 經長：擴大採購油氣發電機農產品

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（中央社記者曾智怡台北7日電）美國政府關切貿易逆差問題，經濟部長郭智輝今天表示，台灣應對方法是擴大採購美國油氣、發電機、農產品，以及增加對美投資；台灣對美順差主要來自伺服器，持續和業者討論調整生產布局。

台灣去年對美國貿易順差739億美元，郭智輝今天接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目訪問表示，美國希望貿易平衡策略應不會改變，而台灣對美國有高額順差、排名第6，「他（川普）一定會處理這條」，台灣應對方法是採購油、發電機、農業產品，以及增加投資，「台積電是意外，是他自己做的決定」。

郭智輝舉例，石油、天然氣本就有向美國買，應會繼續調整比例，台灣買阿拉斯加天然氣也有運輸優勢。

除增加採購外，郭智輝說，目前美國逆差7成來自伺服器，其餘為汽車零組件、部分藥品與IC晶片。伺服器方面，現在都是在台灣、墨西哥、印度生產，除墨西哥伺服器廠可改去美國，在台灣生產賣至美國部分也可調整，持續和業者討論。

主持人詢問是否感受到關稅壓力，他說，700億美元應該還好，應該可以處理。

至於川普對等關稅有無可能演變成貿易戰、進而帶動通膨，郭智輝說，尚需時間觀察，還無法評論，且畢竟是川普的第2任修正很多、更難預測。

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此外，經濟部預計3月下旬召開電價審議會，商總理事長許舒博日前表示，若總預算覆議案未通過，漲電價勢在必行，他建議立法院對撥補採「有條件同意」，包含不要全面性漲價，且須為最後一次補助。

郭智輝表示，台電近年虧損都是因凍漲民生電價，並重申電價由電價審議委員決議，委員包含工總、商總代表等，要改善財務有很多方法，若不能獲得撥補，可能就得走漲價這條路，請求立委高抬貴手，讓台電減少負債。（編輯：潘羿菁）1140307