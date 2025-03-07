被問關稅政策是否拖累美股 川普：都怪「全球主義者」
2025/3/7 19:19（3/7 19:50 更新）
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）由於惶恐不安的投資人難以掌握美國總統川普範圍廣且變動多的關稅政策，美國股市主要指數本週大幅下跌。當川普被問及是否認為股市因他的關稅政策而恐慌，他將責任歸咎於「全球主義者」。
美國財經媒體CNBC報導，川普今天回應：「很多都是全球主義國家和企業，他們的表現不會太好，因為我們正在拿回多年前被奪走的東西。」川普並未進一步說明他指的是哪些「東西」。
川普說：「我們這個國家受到非常不公平的對待。我們保護所有人，為這些國家做了所有事情，而其中許多國家帶有全球主義色彩。」
目前尚不清楚川普指的「全球主義色彩」是什麼，但美國國家廣播公司（NBC）今天報導，川普政府正在考慮全面調整與北大西洋公約組織（NATO）盟國的互動方式。
隨後，川普在同一場記者會上再次將股市低迷歸咎於「全球主義者」，並表示：「我認為全球主義者預見我們國家將變得多麼富有，而他們不喜歡這樣。」
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白宮今天宣布暫停對所有符合美墨加協定（USMCA）的加拿大、墨西哥商品加徵25%關稅，4月2日前有效。川普否認暫停這些措施是為了回應股市動盪。
川普表示：「這和股市無關。我甚至根本無暇關注股市。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1140307
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