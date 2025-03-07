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美墨總統通話 墨西哥產品獲美國暫緩關稅

2025/3/7 11:32（3/7 11:41 更新）
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美國總統川普從3月4日起對加拿大、墨西哥銷美商品課25%關稅，提高中國商品關稅至20%均告生效。（中央社製圖）
美國總統川普從3月4日起對加拿大、墨西哥銷美商品課25%關稅，提高中國商品關稅至20%均告生效。（中央社製圖）
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（中央社墨西哥市6日綜合外電報導）墨西哥總統薛恩鮑姆今天向美國總統川普表示感謝，說雙方進行了「非常良好且充滿尊重」的通話；她承諾在華府暫緩關稅的同時，墨西哥政府將致力於解決安全和移民問題。

路透社報導，川普在與薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話後也宣布，在4月2日之前，墨西哥對任何屬於美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）的商品，無須繳納關稅。川普曾矢言，4月2日起將對所有國家徵收對等關稅。

薛恩鮑姆在上述消息宣布後舉行記者會，她說，墨西哥出口到美國的大部分產品，都符合美墨加貿易協定。

薛恩鮑姆表示，兩國將繼續合作，阻止類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）從墨西哥流入美國。這是華府對墨西哥銷美產品課徵25%關稅談判的關鍵爭論點。

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薛恩鮑姆在社群平台X貼文表示：「我們進行了非常良好且充滿尊重的通話，我們一致認為，在尊重我們主權的框架下，雙方的努力與合作已取得前所未有的成果。」

薛恩鮑姆又說，兩國還將努力遏止美國槍枝流入墨西哥。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140307

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