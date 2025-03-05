經濟陰霾雖罩頂 加拿大人仍湧現愛國情操

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（中央社記者程愛芬溫哥華4日專電）美國對加拿大全面徵收關稅政策今天上路，加拿大也同步展開報復性關稅，兩國貿易戰正式開打，預料漲價風再起。加拿大人認為是美國挑起貿易戰，同仇敵愾，「買加拿大產品」已成為一種運動，許多民眾也用各種創意展現愛國情操。

走進加拿大的各大超市商店，可以看到商家在不同的產品區都標示出醒目的加拿大楓葉，無論是日用品、零食、酒精飲品、蔬果肉品等類別，消費者都能一目了然地挑選加拿大產品。

在超市採購廚房用紙的安東尼奧（Antonio）查看了一下標籤，確定是加拿大產品才安心選購。他說：「川普的關稅完全沒有道理，只是傷害了人民的荷包。」

鄒女士很喜歡到專賣台灣商品的國華超市買東西，她表示，疫情已經造成嚴重通貨膨脹，好不容易物價稍微穩定了，現在又因關稅而導致另一波漲價風。她氣憤川普損人不利己的做法，所以她也成了拒買美國貨的一員。「儘量還是買加拿大本土的，但是台灣的可以啊！現在暫時還是不買美國的。」

國華超市副經理葉維柏說，最近的確有不少新顧客光顧，台灣產品成了替代美國產品的另一個好選擇。雖然台灣進口品沒有額外關稅，但因許多貨品仍用美元結算，所以匯率波動下，弱勢加元對商品訂價造成壓力。

溫哥華居民安德魯（安德魯）承認愛國代價有點昂貴，但他仍認為很值得。如今他拒買美國商品，不上亞馬遜（Amazon）買東西，也不搭優步（Uber）了，唯一糾結的是還沒有取消Netflix串流影音服務。他苦笑說：「美國在科技領域很獨霸，民調顯示，8成的加拿大人會買加拿大本地產的生鮮雜貨，但只有3成的人會取消Netflix訂閱服務，大家都對Netflix太成癮了。」

不僅買國貨，加拿大人還用多種創意方式表現愛國情操。

例如卑詩省內陸地區的Kicking Horse咖啡店宣布棄用「美式咖啡」（Americano）這一名稱，改稱其為「加式咖啡」（Canadiano），並呼籲其他咖啡店一起跟進。

加拿大圖像藝術家戈金（Eric Goggin）將卑詩省一處結冰湖面作為畫布，用自己的腳印為畫筆，花了3個多小時，繪出一幅巨型駝鹿圖畫。駝鹿是一種主要生活在加拿大的野生動物。

安省倫敦市的半退休的飛行員和飛行教官鍾斯（Michael Jones）開著飛機上天，航行出一條近乎完美的楓葉飛行路線。

卑詩大學專長種族、性別和社會正義的副教授安潔拉斯（Leonora Angeles）說，加拿大人在這次的風暴中展現了高貴的情操。「加拿大人一向溫和有禮，但當受到霸凌時，絕不會懦弱退縮。」

經濟學家則警告，加拿大恐因關稅陷入1930年代以來最嚴重的經濟衝擊。

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加拿大央行估計，如果關稅持續一年之久，將導致海外投資加拿大金額減少12%，加拿大出口將下降8.5%。

道明證券（TD Securities）經濟學家佛潤（Andrew Foran）表示:「長期維持25%關稅將引發嚴重後果，可能使加拿大和墨西哥陷入經濟衰退，美國經濟增長停滯。」（編輯：陳承功）1140305

為了尋找美國貨的替代品，越來越多非華人開始走進華人超市，選購來自中港台的產品。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年3月5日