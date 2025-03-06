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應美國三大車商請求 川普同意延緩徵加墨汽車關稅

2025/3/6 12:12（3/6 12:41 更新）
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圖為通用汽車在密西根州奧克蘭郡的工廠。（美聯社）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國對加拿大及墨西哥加徵的汽車關稅將延遲一個月實施，白宮新聞秘書李威特說，這是因美國三大汽車製造商提出請求，並說川普對於聽取更多豁免的意見持開放態度。

法新社報導，李威特（Karoline Leavitt）表示，經與美國「三大」汽車製造商，也就是斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、福特（Ford）與通用汽車（General Motors）磋商後，川普（Donald Trump）決定「在美墨加貿易協定（USMCA）下進口的任何車輛享有一個月的（關稅）豁免」，她的說法是指北美自由貿易協定。

李威特告訴記者：「他們（美國三大車商）提出請求，總統欣然同意。」

川普4日表示，關稅對全球最大經濟體美國造成「微不足道的波動」，李威特今天也辯解稱川普的說法「務實」，並說對抗外國「需經些許干擾」，不過她又提到關稅說：「川普對於聽取更多豁免的意見持開放態度。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天稍早表示，川普正在思考可給與暫時豁免的市場區隔。

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但川普與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）通電話後，更廣泛豁免的可能性趨於渺茫，因川普表示，針對危險毒品芬太尼

芬太尼 小百科

芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。然而，近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每天有超過200人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥，每年約有11萬2000人死於施用毒品過量，其中多數是因芬太尼。美國司法部已於2017年11月宣布禁止一切類似芬太尼藥物。

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（fentanyl）走私，加拿大採取的措施仍不足以化解華府的擔憂。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，將對墨國的未來拍板關鍵決策，並說「若有必要，將尋求其他的貿易夥伴」，不過她還是表達願協商解決之道的意願，並說針對墨西哥的商品關稅，期待6日透過電話與川普商談。（譯者：曹宇帆/核稿：徐睿承）1140306

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