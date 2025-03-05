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1月製造業景氣燈號黃藍燈 台經院籲留意川普關稅威脅

2025/3/5 11:30
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）台經院今天公布1月製造業景氣燈號，雖然人工智慧（AI）需求持續，但春節因素干擾，加上傳產疲弱，影響廠商信心，燈號回跌至代表低迷的黃藍燈。台經院提醒，川普關稅威脅恐引發全球貿易保護主義再起，必須謹慎關注對經濟影響。

1月製造業景氣信號值從去年12月的13.68分，減少3.11分至今年1月的10.57分，燈號從代表景氣持平的綠燈，轉為低迷的黃藍燈。

台經院說明，除了農曆春節假期縮短工作天數，傳產貨品已提前備貨，加上出口需求疲軟等因素，導致外銷訂單及進口年增率由正轉負，連帶使出口及生產指數年增率明顯收斂，影響需求面及原物料投入面指標。

進一步觀察細部產業，電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠於人工智慧應用及雲端資料需求殷切，伺服器及半導體檢測設備及零組件等訂單及生產持續增加，但筆電、用戶傳輸及通訊設備等接單減少，影響生產，抵銷部分進出口及生產指數成長幅度，1月產業景氣燈號從代表揚升的黃紅燈，落至持平綠燈。

而石化橡膠大類底下的細部產業，如化學材料、橡塑膠製品等業別，更是全數亮出藍燈。

台經院指出，就1月各產業燈號變化觀察，呈現景氣衰退的藍燈比重由113年12月的27.11%，增加至1月的50.00%，低迷的黃藍燈由14.01%增至22.35%，持平的綠燈由20.22%增加至27.65%，1月無代表景氣揚升的黃紅燈及繁榮的紅燈。

雖然1月燈號表現轉弱，台經院表示，去年2月適逢春節假期，基期偏低，應會拉升今年2月的製造業表現，為了消弭春節因素影響，應就1、2月平均表現結果進行研判。

展望未來，台經院表示，美國川普總統提出對所有進口商品實施對等關稅，引爆主要貿易夥伴國憂心，雖然實際措施未明，可預期的是，未來美國進口關稅勢必提高，可能引發全球貿易保護主義再起，加劇全球經濟不確定性。

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此外，美中角力部分，台經院進一步指出，中國對美加徵關稅舉措提出報復性措施，但從反制措施內容來看，顯示中國仍留有與美國協商的空間。

不過，台經院表示，3月4日起，美國對來自中國進口品的稅率已提高至20%，勢必影響中國出口動能，同時間中國兩會召開，兩會決策攸關今年經濟提振方向，尤其是出口承壓下，提振內循環力道可能加大，今年又是開啟十五五規劃的關鍵年度，中國是否能夠點燃動能，加速產業升級、帶動新一波需求，也是後續景氣變化的觀察重點。（編輯：林淑媛）1140305

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