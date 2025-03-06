美國安局前主管：川普大裁員對網路安全具毀滅性影響

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（中央社底特律5日綜合外電報導）美國國家安全局前網路安全主管今天示警，大規模汰除在職聯邦員工作法將會對網路安全和國家安全造成「毀滅性」影響。

路透社報導，曾任國家安全局（National Security Agency）網路安全主管的喬伊斯（Rob Joyce）到聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）作證，點出裁減美國政府員工將在遭逢攻擊性網路威脅時面臨危害。

喬伊斯在聽證會中說：「汰除試用期僱員會摧毀培養頂尖人才的管道，他們在追蹤和消除中華人民共和國威脅方面不可或缺。」這場聽證會以中華人民共和國對美國關鍵基礎設施、電信和其他產業進行網路行動構成何種威脅為主題。

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逾10萬名聯邦政府員工若不提早退休，將會遭到解僱。美國總統川普和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）以激進手法致力精減聯邦機構規模和角色，這是相關工作其中一環。

目前尚不清楚負責外國訊號情報工作的國家安全局已有多少員工離職。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140306