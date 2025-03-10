政治新手卡尼將任加拿大總理 如何應對川普關稅措施受矚

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（中央社渥太華9日綜合外電報導）前加拿大央行總裁卡尼（Mark Carney）將成為加拿大新任總理，曾兩度擔任央行總裁的他善於應對危機，如今準備迎來最大挑戰：帶領加拿大應對美國總統川普的關稅措施。

路透社報導，自由黨（Liberals）今天透過黨內提名選舉，選出卡尼來接替杜魯道（Justin Trudeau）。杜魯道在執政近10年後，因支持率低迷而於1月辭去總理職務。

現年59歲的卡尼並非政治圈內人，從未當選公職，這在一般情況下可能讓他的競選希望落空。然而，他與杜魯道保持距離，加上在銀行界聲望崇高，反而成為他的優勢。卡尼主張，自己是唯一有能力應對川普的人。

卡尼上個月在領導人辯論中表示：「我知道如何應對危機…在這種情況下，你需要危機管理的經驗，也需要談判技巧。」

卡尼出生於加拿大偏遠西北地方（Northwest Territories）的史密斯堡（Fort Smith）。他曾就讀哈佛大學，並在校隊擔任冰球守門員，表現出色。

卡尼在4名自由黨候選人中獲得最多黨內支持，並籌集最多資金，即將成為第一位未曾擔任議員且無內閣經驗的加拿大總理。

他認為加拿大必須以等價報復的方式應對川普的關稅，並在中期內實現多元化的貿易關係。

下次選舉必須在10月20日之前舉行，自由黨將與在野保守黨（Conservatives）一較高下，保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）是名職業政治人物，國際經驗較為不足。

另一方面，卡尼在2003年被任命為加拿大央行擔任副總裁之前，他曾在高盛工作了13年。2004年11月，他離開央行，轉任財政部高層職位，並於2008年回到央行成為總裁，當時年僅42歲。

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卡尼因處理金融危機的表現而受到好評，在危機期間他設立新的緊急貸款設施，並提供前所未有的明確指導，表示會在特定時間內將利率維持在歷史低檔。

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）對卡尼的表現印象深刻，並於2013年挖角他，讓他成為英格蘭銀行創立300多來首位非英國籍總裁，也是首位曾任兩個七大工業國集團（G7）央行總裁的人士。時任英國財政大臣歐斯本（George Osborne）稱卡尼為「這一代傑出的央行總裁」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140310