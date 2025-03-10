首戰鋼鋁關稅 加拿大準總理卡尼起手式拭目以待

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（中央社記者程愛芬溫哥華9日專電）今天贏得加拿大自由黨黨魁的卡尼即將宣誓就任加拿大第24任總理，這位政治新手在最危險的時刻走上台，將領導加拿大對抗美國祭出的鋼鋁關稅，也必須在接下來的聯邦大選中帶領自由黨抵禦保守黨的挑戰。

卡尼（Mark Carney）將於星期三面臨首次考驗，因為美國對加拿大鋼鋁產品課徵25%關稅將上路，儘管卡尼尚未宣誓成為總理，但加拿大人都企盼這兩天他能透過豐富的國際政經人脈，提前打通與美國對話的管道，儘快讓鋼鋁關稅也能獲得喘息的機會。

卡尼在自由黨黨魁選舉中以高達85.9%的選票強勢出線，其勝選演講中也把川普的「美國優先」議程當成標靶，表示自己有能力捍衛加拿大的經濟和主權。

加拿大交通部長安南德（Anita Anand）是卡尼的好朋友，她相信卡尼能讓加拿大坐上談判桌，不會每天被白宮的新政策追著打。

面對當前混亂的政經局面，卡尼的冷靜、穩定成了許多加拿大人的寄託。他曾在2008年任加拿大央行行長時成功應付全球金融危機，隨後擔任英格蘭央行行長時又帶領英國度過脫歐難關。

有政界人士稱，如果川普繼續談論吞併加拿大，卡尼不會上鉤，不會隨之起舞。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天在NBC節目中表示，杜魯道（Justin Trudeau）公開批評川普，這給加拿大帶來了「某種混亂」，而墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）則「更冷靜和深思熟慮」。

加拿大前駐華盛頓大使麥諾頓 （David MacNaughton） 也稱，卡尼不會走激烈風格，更傾向於私下進行談判。

曾參與過卡尼競選活動的GTMA加拿大全球衛生協會副會長蔡志偉對中央社說，卡尼和杜魯道是不同風格的領袖，杜魯道有明星魅力，卡尼是埋頭苦幹型。「他有完美的履歷─哈佛大學畢業、牛津大學博士，高盛集團任職10幾年，然後在加拿大和英格蘭央行擔任行長，又是聯合國氣候行動與金融特使。」

蔡志偉相信卡尼在國際經濟圈的豐富資歷，能精準抓到與川普政府打交道的訣竅。

但卡尼另一大關卡是如何帶領自由黨在很快將來臨的聯邦大選中保持勝利，繼續掌握執政權力。

反對黨保守黨民調原本遙遙領先執政自由黨，但隨著杜魯道下台和川普引發的加美緊張關係，令自由黨民調快速彈升，如今卡尼和保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）支持度呈現拉鋸戰。

博勵治批評卡尼就是「另一個杜魯道」，甚至批他會說謊話，稱卡尼在今年1月前擔任布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield Asset Management）董事會主席，支持了公司將總部從多倫多遷至紐約的決定，但卡尼卻不承認。

卡尼則批評博勵治是一個職業政客，沒有在民間企業工作過，根本不知道世界是如何運作的。

卡尼和博勵治的確非常不同，博勵治在2004年、年僅25歲就成為加拿大眾議員，卡尼則靠著豐富的國際金融資歷，突然間轉投政壇。

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深諳經濟固然是卡尼的優勢，但加拿大政治作家馬赫（Stephen Maher）表示，卡尼是千萬富翁，想要和普羅大眾談改革，恐怕會遇到很多挑戰。

連自由黨內部都有憂慮，移民部長米勒（Marc Miller）說，一個部長要變成總理都不容易了，更何況「從政治素人變成總理，真的非常困難」。（編輯：高照芬）1140310