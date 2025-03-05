杜魯道斥關稅「愚蠢」 控川普想摧毀加拿大經濟

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（中央社渥太華4日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天憤怒譴責美國總統川普的「愚蠢」關稅，並指控川普想要摧毀加拿大經濟，以吞併這個北方鄰國。

綜合法新社和路透社報導，在川普兌現誓言向所有加拿大進口商品加徵25%關稅之際，杜魯道對於川普威脅加拿大主權發出非同尋常的警告。

加拿大旋即展開報復，引發這兩個親密盟友之間的貿易戰，並威脅到美加跨境貿易。

杜魯道在加拿大首都渥太華發表一場激情演說，他直接點名川普說，儘管他認為川普是個「聰明人」，但加徵關稅是「非常愚蠢的做法」。

川普表示，徵收關稅是必要措施，以迫使加拿大採取行動，阻擋他所謂的無證移民和類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）流入美國。

杜魯道堅稱，加拿大並不是美國面臨這兩個問題的主因，還說川普以芬太尼為由「完全錯誤」。

當被問到川普徵收關稅的動機時，杜魯道表示，川普「希望看到加拿大經濟崩潰，因為這會讓併吞我們變得更容易」。川普經常談到讓加拿大成為美國第51州。

杜魯道說：「美國對加拿大發動貿易戰，加拿大人是講道理的。我們很有禮貌。我們不會在戰鬥中退縮。」

杜魯道說，加拿大將在世界貿易組織（WTO）透過川普在第一任期內談成的美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）提起爭端案件，作為對美國關稅回應的部分舉措。

他補充說，加拿大的報復性關稅將繼續存在，直到美國取消關稅為止。

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杜魯道說：「我們不想要這樣。」

杜魯道也直接向美國人喊話，警告與加拿大打貿易戰將為美國帶來經濟痛苦。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140305