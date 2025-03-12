川普貿易戰再尋目標 白宮稱日本課美國米700%關稅

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（中央社東京12日綜合外電報導）白宮發言人李威特指控日本對美國稻米課徵700%關稅，並稱美國政府認為美方的貿易夥伴徵收「太過分」的關稅，這番言論在日本引起轟動。

李威特（Karoline Leavitt）昨天在記者會表示：「看看日本，他們對稻米徵收700%關稅。」她手指著一張圖表，上面列有歐盟和印度等國家的關稅，以及日本對美國牛肉及乳製品的進口關稅稅率。

李威特還說：「川普（Donald Trump）總統信奉對等…歸根結柢，他要的只是公平均衡貿易行為。」

「日本時報」（Japan Times）報導，李威特的指控只有在一定程度上是正確，這僅涵蓋日本進口的一小部分稻米，而且根據現在價格，日方對於美國穀物的關稅目前較低。

為了保護國內稻農，日本過去一直不願進口稻米。但在1990年代，日本保護主義立場成為世界貿易組織（WTO）談判中貿易摩擦的一大根源。

因此，根據在1995年與WTO達成的「最低進口配額」協議，日本現在每年免徵收關稅進口77萬公噸稻米。

日本農林水產省最新數據顯示，根據這項協議，美國在2023年日本免關稅進口稻米占了最大額度，其他國家則有泰國、中國、澳洲，2023年日本在該框架下總共進口35萬公噸的美國米。

在日本這項免關稅框架下，美國多年來都是最大的稻米出口國，每年輸往日本的稻米出口量通常介於30萬至40萬公噸。

但對於WTO框架之外的進口稻米，日本會徵收每公斤341日圓（約新台幣76元）的關稅。

日本政府沒有公布具體的關稅稅率，但農林水產省在2005年WTO談判提出的一個計算結果顯示，根據1999年至2001年國際米價，其關稅高達778%左右。

然而，根據「日本經濟新聞」報導，考慮到米價變化，最新數據顯示，這項數據更接近400%左右。

日本每年進口大約100至200公噸的「最低進口配額」框架之外稻米，這相當於2017年免關稅進口稻米量的大約0.03%而已。

彭博（Bloomberg News）報導，日本農林水產省官員表示，700%關稅並非日本政府正式公布的數字，政府不會公布關稅稅率的百分比。

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日本政策研究大學院大學教授川崎研一則指出，日本對美國稻米的關稅約為204%。

美國對進口鋼鐵和鋁的最新關稅措施12日正式生效，沒有給予任何國家豁免。美國也在考慮實施對等關稅，並提議4月2日起對進口的外國汽車徵收25%關稅。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1140312