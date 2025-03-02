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克宮：美國外交政策轉變 符合俄羅斯願景

2025/3/2 18:49
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯總統府克里姆林宮在今天播出的評論中表示，美國在外交政策方面的戲劇性轉變，很大程度上與俄國自身願景一致。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）今年1月上任以來，持續尋求和莫斯科當局建立關係，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）聯繫，並在聯合國支持俄方。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯國營電視台一名記者：「（美國）新政府正迅速改變所有外交政策布局。這很大程度上符合我們的願景。」

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培斯科夫補充說：「還有很長的路要走，因為（俄美）整體雙邊關係已嚴重受損。但如果蒲亭總統和川普總統這兩位領導人的政治意願能維持下去，這條路可以相當快速及成功。」

培斯科夫是在上月26日發表前述評論，但這番發言今天才公開。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140302

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