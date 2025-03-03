澤倫斯基：相信可以挽救與川普和對美關係
2025/3/3 06:53（3/3 07:35 更新）
（中央社倫敦2日綜合外電報導）與美國總統川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）火爆會談後，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，相信自己可以挽救與對方的關係。不過他說後續會談仍須閉門進行。
路透社報導，2月28日那場出人意表會談以直播方式進行，川普指控澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對美國的援助忘恩負義，展現出對美國不敬姿態，而且甘冒引爆第三次世界大戰風險，這使得華府是否繼續支持烏克蘭存在著疑慮。
澤倫斯基今天在英國倫敦出席歐洲領導人高峰會後告訴記者，他不認為美國會停止援助烏克蘭，因為做為「文明世界領袖」，美國不會想要幫助俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。
不過澤倫斯基表示，他仍為可能出現的任何挑戰作好準備。
他透過傳譯說：「關於挽救這個關係的問題，我認為我們的關係將會繼續下去。」
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不過他同時表示：「我不認為這類討論全面公開是正確作法…我不認為發生事情時的安排對作為夥伴的我們而言正面或加分。」
澤倫斯基指出，他依然準備好跟美國簽署擬議的礦產協議，並且相信美國也會準備好。（譯者：何宏儒）1140303
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