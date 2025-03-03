加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國安顧問暗示 要達成和平協議澤倫斯基恐須下台
首頁 / 國際

英相施凱爾：有數個國家表態願參與烏克蘭維和計畫

2025/3/3 05:31（3/3 05:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國2日在倫敦舉行烏克蘭與歐洲安全峰會，首相施凱爾會後在記者會表示，已有數個國家表態願參與為烏克蘭提供安全保證、派兵維和的計畫。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月3日
英國2日在倫敦舉行烏克蘭與歐洲安全峰會，首相施凱爾會後在記者會表示，已有數個國家表態願參與為烏克蘭提供安全保證、派兵維和的計畫。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）英國今天在倫敦舉行烏克蘭與歐洲安全峰會，首相施凱爾會後在記者會表示，已有數個國家表態願參與維護烏克蘭和平協議的計畫，但具體參與方式為何，交由各國說明。

施凱爾（Keir Starmer）今天稍早接受英國廣播公司（BBC）專訪時提到，英、法兩國以及「或許還有一、兩個國家」，將與烏克蘭共同擬定計畫，以停止戰事，接著將與美國討論計畫內容。

下午峰會結束後，施凱爾在記者會稱已有「數個國家」（a number of countries）表態有意參與計畫、扮演較具「前瞻性」（forward-looking）的角色，組成烏克蘭維和「志願者聯盟」（coalition of the willing）。施凱爾指出，這顯示計畫已往前邁進、有實質進展。

他重申接受專訪時所說，他尊重個別國家不願參與，但除非有些國家先動起來，「我們將原地踏步」。他透露，有意參與計畫擬定的各國領導人「很快」將再度會商，以加速行動。

英國已表態有意願、也準備好派兵赴烏維和；相關計畫目前由英、法主導推動。

施凱爾提到，計畫是以「與美國密切保持步調一致」、美國將提供後援為討論基礎，這也是為何他昨晚曾與美國總統川普（Donald Trump）通話。

不過，美國迄今未明確承諾，將為可能的歐洲烏克蘭維和部隊提供後盾，包括情資和空中支援。英方則主張，只有美國提供軍事後盾，才有可能嚇阻俄羅斯不再侵犯、破壞停火或和平協議。

然而，儘管英、美一向關係緊密，英國國內也有意見質疑，在川普領導下，美國政府或許已不是可靠盟友；英國與歐洲可能得做好準備，在美國不參與的情況下，提供烏克蘭安全保證。

施凱爾今天說，他不接受「美國是不可靠盟友」這樣的說法。施凱爾指出，如果他不確定相關計畫有助確保烏克蘭、英國及歐洲其他國家將能與美國合作，一同往前推進烏克蘭與歐洲的長久和平，他就不會有近日這些行動。

媒體詢問，一旦英國派兵赴烏，是否可能面臨需與俄羅斯正面交戰的情況。施凱爾回應，為任何（俄烏）協議提供保證，就是為了維護和平，而要維護和平，就得做好「捍衛和平」的準備。

施凱爾說，他希望確保英國國內情勢穩定，而英國國內情勢的穩定，得從捍衛有助烏克蘭長久和平的協議著手；歷史經驗顯示，發生在歐洲大陸的衝突終究會波及英國。

施凱爾不諱言，任何和平協議最終仍需俄羅斯簽署參與，但不該放任俄羅斯支配協議與安全保證條款內容。

他說，過往經驗顯示，一旦未提供任何擔保即要求衝突各方中止敵對行為，俄羅斯很容易就會違反協議，而這一次，「我們正是需要避免這樣的情況」再度發生。

另一方面，施凱爾在記者會開場致詞提到，與會各國已達成共識，將增加安全防衛投資、持續軍援烏克蘭、強化烏克蘭的軍事能力，並加大對俄羅斯經濟施壓的力道。

他在峰會後發表聲明提到，必須加大對俄羅斯施壓、促使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上談判桌，手段包括加強經濟制裁。

施凱爾另宣布向烏克蘭提供16億英鎊（逾新台幣662億元）出口信貸，協助烏克蘭向英國採購超過5000枚防空飛彈。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英國國防部表示，跨國軍工集團「泰雷斯」（Thales）英國子公司在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的工廠，將為烏克蘭生產逾5000枚輕型多用途飛彈（LMM）。去年9月，英國國防部曾與「泰雷斯」簽署類似合約，為烏克蘭生產650枚LMM，第一批百餘枚已於去年12月耶誕節假期前運抵烏克蘭，其餘飛彈將陸續交運。

國防部指出，今天宣布的LMM供應合約由烏克蘭政府授權英國國防部旗下採購部門與「泰雷斯」簽署，供應鏈將有烏克蘭企業參與，烏方將生產飛彈發射器和指揮管制載具，有助同時強化英烏兩國軍工業基礎。（編輯：何宏儒）1140303

#川普
#俄烏戰爭
#施凱爾
#英國廣播公司
#烏克蘭
#蒲亭
#國防部
#歐洲大陸
英國2日在倫敦召開峰會，邀集10多位歐洲國家以及加拿大領導人，共商烏克蘭安全保證，以及歐洲如何強化集體安全防衛。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月3日
英國2日在倫敦召開峰會，邀集10多位歐洲國家以及加拿大領導人，共商烏克蘭安全保證，以及歐洲如何強化集體安全防衛。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月3日
施凱爾
英相施凱爾與義總理梅洛尼會談 重申歐美團結重要性波海三國未獲邀出席倫敦峰會 與英相施凱爾通話
川普
波蘭總理：歐洲應加速實現國防自主 不依賴美國經濟學人：美國高度依賴台積電 川普MAGA夢難圓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：