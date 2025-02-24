俄烏戰爭3週年美擬向聯合國提案結束衝突 表決面臨挑戰

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（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）美國無視烏克蘭及歐洲盟友，計劃今天向聯合國安理會和聯合國大會提案「迅速結束」烏克蘭衝突，但未提及領土完整，這是對美國總統川普強硬處理該危機的初期考驗。

法新社報導，自3年前俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來，聯合國的權力平衡一直很明顯：代表所有成員國的聯合國大會（General Assembly）明確且壓倒性地支持烏克蘭主權，而15個會員國組成的聯合國安全理事會（Security Council）則因俄羅斯的否決權陷入癱瘓。

但川普上個月重返白宮後，外交局勢發生顯著變化，他開始與克里姆林宮展開明確接觸，同時將飽受壓力的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）斥為「獨裁者」。

在這種緊張的外交背景下，烏克蘭和其他50多國計劃在俄羅斯入侵3週年的今天，向大會提交一份草案，表示「今年」結束戰爭是「刻不容緩」，並明確重申大會先前的要求：俄羅斯立即停止對烏克蘭的敵對行為，並立即撤軍。

在外界熱烈揣測美國可能會在今天中午於聯合國大會投票中棄權之下，華盛頓21日提出一份出乎意料的競爭性草案。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）21日晚間說，美國的決議「簡單且具歷史意義」，並敦促成員國批准這項決議。

美國的決議沒有提及烏克蘭的領土完整，而領土完整一直是大會先前通過決議的基石，前總統拜登政府是這項決議最堅定的支持者之一。

外交消息人士根據擔任安理會輪值主席中國的訊息表示，美國代表團計劃將草案提交安理會表決，這項表決將於今天下午3時舉行。

這次表決將使歐洲成員國陷入尷尬的境地。

安理會決議需要獲得15個成員國中至少9個成員國的支持，同時不得被5個常任理事國（美國、英國、法國、俄羅斯和中國）中的任何一個否決。

即使歐盟成員國（法國、斯洛維尼亞、丹麥和希臘）與英國在這項投票中棄權，決議仍可能通過。

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即便法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計本週將赴白宮，就烏克蘭問題展開關鍵會談，法國或英國是否會準備在30多年來首次行使否決權？

國際危機組織（International Crisis Group）駐聯合國主任高恩（Richard Gowan）告訴法新社：「我無法理解巴黎和倫敦如何能支持一份與他們在烏克蘭立場上相去甚遠的提案，但我也不明白他們如何行使否決權。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1140224