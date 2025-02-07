分析：中國反制美國關稅 逐步形成川普2.0應對戰略

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（中央社台北7日電）美國總統川普祭出對中國商品加徵10%關稅，中國立即反制。野村證券在最新的報告中指出，中國應對川普2.0的大戰略正在形成，除了反制措施外，中國希望捍衛人民幣兌美元匯率，同時尋找各種方法刺激提振內需。

據香港經濟日報報導，野村證券認為，與2018年至2019年貿易戰期間相比，中國現在不太願意容忍人民幣兌美元大幅貶值。這也是為了支持國內金融與房地產市場，同時促進人民幣國際化的需要。

報告指出，為了實現穩經濟的成長，中國政府的許多措施在提振內需，尤其是消費需求，以抵銷出口可能受到的衝擊。

野村證券認為，在支持出口方面，中國可能還會增加出口退稅，如果川普（Donald Trump）透過大幅提高關稅發起貿易戰，預計中國將再次利用出口退稅工具來減輕對中國出口商的打擊。

出口退稅是指在國際貿易業務中，對中國報關出口的貨物退還在國內各生產環節和流轉環節繳納的增值稅和消費稅。出口退稅可以使出口貨物的整體稅負歸零，有效避免國際雙重課稅。

野村證券也認為，因為退稅的空間有限、部分工業部門產能過剩及地緣政治環境緊張等因素，中國出口退稅政策的規模可能比2018年貿易戰期間更小、更有針對性。

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川普宣布對中國商品加徵10%關稅後，中方4日隨即宣布，將從10日起對美國部分進口商品加徵10%至15%的關稅，涉及煤炭、天然氣、大排量汽車等商品，並且將對美國科技巨擘谷歌公司（Google）展開立案調查。

中國也限制許多用於製造高科技產品的關鍵礦產出口，中國商務部及海關總署宣布4日起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1140207