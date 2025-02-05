美媒：中國對美反制僅具象徵性 進行戰和兩手準備

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（中央社台北5日電）中國4日起成為美國總統川普上任後第1個正式被加徵關稅的國家，隨即推出反制。美媒認為，美國對中加稅的範圍是中國對美的20多倍，加上中國經濟疲弱且高度依賴外貿，中方的反制僅具象徵性，既願冒風險與美國打貿易戰，也願為談判做準備。

專家認為，美國針對4500億美元的中國商品加稅，而中國加稅的美國商品僅有200億美元，中方似乎既想反制也想留餘地，卻可能激發美方進一步提高關稅。

川普（Donald Trump）上任後，先後宣布對哥倫比亞、加拿大、墨西哥、中國加徵10%至25%不等的關稅。但在哥、加、墨三國與美方甚至川普本人緊急溝通後，最後真正被加徵關稅的國家，只有中國。中國隨後宣布一系列諸如加徵關稅、限制稀有元素出口、調查谷歌（Google）是否涉及壟斷等措施作為反制。

華爾街日報報導，凱投宏觀（Capital Economics）對美中相互加徵關稅的規模評估，中國對美國實施的反制措施，所針對的商品規模僅有約200億美元；相形之下，川普鎖定加徵關稅的中國商品，價值卻超過4500億美元。

報導指出，中國經濟正處於幾十年來最疲弱的狀態，與美國相比，中國經濟對貿易的依賴程度要高得多。在這種情況下，中國的反制措施在很大程度上是象徵性的，目的似乎是要向川普政府傳遞雙重資訊：中方願意冒著與美國打更廣泛貿易戰的風險，但也在為透過談判緩和緊張局勢做準備。

商業諮詢公司The Asia Group中國區主管林漢升對此表示，中國其實有能力強硬且又迅速地進行反制。但從中方推出的反制內容來看，似乎有意在展示實力的同時，也避免不必要的加劇事態，以便留有餘地。

中國的反制措施中，包括限制鎢等5種稀有元素出口。但報導提到，其中一些管制對美國工業幾乎沒有直接威脅。而中方並沒有像2024年12月那樣，針對美國實施嚴厲的礦產出口禁令，當時中方是針對美國實施的晶片出口限制實施反制。

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）關鍵礦產專家維沃達（Vlado Vivoda）認為，「可以說，這（限制鎢等5種稀有元素出口）是相當溫和的」。

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牛津經濟公司（Oxford Economics）首席中國經濟學家盧姿蕙（Louise Loo）也指出，中國的反制措施是象徵性的，但預計雙方還會有更多加徵關稅措施。她已在一份研究報告中告訴客戶，美中這場貿易戰「顯然還處於早期階段」。

凱投宏觀分析師伊凡斯－普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）就擔心，中國推出的這些反制措施有可能會適得其反，推動川普進一步對中國商品提高關稅。（編輯：邱國強/謝怡璇）1140205