關稅戰開打之際 美國郵政暫停接收中國及香港包裹
2025/2/5 11:25（2/5 11:40 更新）
（中央社台北5日電）美中關稅戰開打之際，美國郵政當地時間4日晚宣布，即時暫停接收來自中國及香港的包裹，直至另行通知，由中國及香港寄往美國的信件則不受影響。
綜合華盛頓郵報及哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，隨著美國總統川普的貿易戰展開之際，美國郵政服務突然暫停接收來自中國及香港的包裹，但信件則不受影響。
報導指出，美國郵政的做法可能會暫時阻止或延遲中國電商平台Temu和Shein等零售商的包裹進入美國。
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中國4日也宣布多項反制措施。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140205
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