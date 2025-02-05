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關稅戰開打之際 美國郵政暫停接收中國及香港包裹

2025/2/5 11:25（2/5 11:40 更新）
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美中關稅戰開打之際，美國郵政即起暫停接收來自中國及香港的包裹。（圖取自Pexels圖庫）
美中關稅戰開打之際，美國郵政即起暫停接收來自中國及香港的包裹。（圖取自Pexels圖庫）
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（中央社台北5日電）美中關稅戰開打之際，美國郵政當地時間4日晚宣布，即時暫停接收來自中國及香港的包裹，直至另行通知，由中國及香港寄往美國的信件則不受影響。

綜合華盛頓郵報及哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，隨著美國總統川普的貿易戰展開之際，美國郵政服務突然暫停接收來自中國及香港的包裹，但信件則不受影響。

報導指出，美國郵政的做法可能會暫時阻止或延遲中國電商平台Temu和Shein等零售商的包裹進入美國。

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美國對中國進口產品加徵10%關稅措施4日正式生效，美國同時取消了價值低於800美元的「小額豁免」條款。根據該條款，價值800美元以下的商品輸入美國可免徵關稅或特定稅項。

中國4日也宣布多項反制措施。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140205

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