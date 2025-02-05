美國郵政出現髮夾彎 宣布繼續接收中國和香港包裹

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普宣布取消廣獲中國電商平台利用的「小額豁免」條款後，美國郵政管理局本已暫停接收來自中國及香港的包裹，但是今天立場又出現「髮夾彎」，宣布將繼續提供服務。

路透社報導，美國郵政管理局（USPS）發布聲明稱：「美國郵政管理局正與海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）密切合作，以有效執行對中國課徵關稅的機制，並確保將包裹投遞的干擾降到最低。」

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施已於4日生效，其中一項關鍵措施是取消實施已久的「小額豁免」（de minimis exemption）條款。根據規定，價值800美元以下的商品輸入美國可免徵關稅或特定稅項。

取消「小額豁免」的措施將衝擊仰賴小額包裹取得迅速發展的廉價中國電商平台Temu和Shein等。

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關於4日生效的暫停接收包裹措施是否與川普下令取消中國包裹「小額豁免」有關，美國郵政管理局尚未就此置評。

紐約顧問公司Supply Chain Compliance共同創辦人柯瑞（Maureen Cori）則表示，有關單位「確實完全沒時間就這項政策進行準備。我們真的需要政府指引，以了解如何在毫無預警、也沒有事先通知的情況下應對這種狀況。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140205