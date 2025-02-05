美媒：川普政府考慮Temu和Shein列「強迫勞動」清單
2025/2/5 18:24（2/5 18:43 更新）
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國新聞網站Semafor報導，美國正商討是否將中國電商購物平台Temu和Shein列入國土安全部（Department of Homeland Security）「強迫勞動」清單。
路透社報導，Semafor引述兩位消息人士指出，美國總統川普政府尚未就此作出最後決定，也有可能最後決定不列入清單。
Temu和Shein都否認有強迫勞動情事。
Shein在回覆路透的電郵中指出：「我們對相關考慮一無所悉。」該公司強調完全遵守美國「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。
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Temu在電郵中指出：「Temu嚴格禁止進行強迫勞動，貫徹禁止各種形式非自願性勞動的第三方行為準則。」
川普對中國商品課徵10%關稅的措施昨天正式生效，中國對此作出回應，宣布將對美國進口商品加徵關稅，並且對美國科技巨擘谷歌公司（Google）在內數家公司立案調查。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140205
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