川普祭對等關稅 專家：不排除新一波生產版圖轉移

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（中央社記者江明晏台北14日電）美國總統川普祭出「對等關稅」，專家分析，若繼續發展下去，可能有些國家受影響程度較高，越南、泰國、印度都被外界點名，不排除再造成新一波生產版圖轉移。以PCB為例，對台灣出口影響輕微，但若終端產品關稅提高，要擔憂波及消費需求，或供應商被要求分攤成本。

川普（Donald Trump）今天公布課徵對等關稅的藍圖，對象為台灣等任何向美國進口商品課徵關稅的國家。

路透社引述外資研究報告指出，亞洲對美國出口關稅稅率相對較高的中國大陸、印度和泰國等新興經濟體，將面臨更高的風險，已與美國簽訂自貿協定的新加坡、南韓等經濟體，所面臨風險則相對較低。

印刷電路板（PCB）為電子產品之母，因中美貿易戰影響，觀察2024年的數據，美國自台灣進口PCB的金額顯著成長，達6.1億美元，占美國總進口額的28.4%，相較於2023年的21.9%有明顯提升，突顯出台灣在美國市場的競爭優勢與穩固地位。

業界人士普遍認為，台灣進口PCB的關稅為零，因此在對等關稅議題上，對台灣PCB出口影響輕微。

但另一個層面而言，近年台灣PCB廠商採取多地生產策略，除了過去主要的生產基地中國之外，東南亞的泰國也成為新興產能的據點，業者依客戶需求，在台灣、中國、泰國各廠生產的情況普遍。業界指出，PCB不會直接出口至美國，會先交給組裝廠生產成iPhone、低軌衛星、伺服器、網通、遊戲機等終端產品。

台經院產經資料庫分析師邱昰芳對中央社記者表示，後續比較需要關心的是終端產品的關稅成本一旦提高，是否波及消費市場需求，或是品牌商要求PCB等零組件供應商共同分攤成本的壓力。

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她進一步說，「終端如果受影響，上游多少都會受波及」，終端產品確實會有可能被美國課稅，但畢竟雙方品項不同，對等關稅的適用範圍為何，各界都還無法定義，影響尚難評估，要觀察是否針對全國平均關稅、特定產業或產品，以及是否納入其他經濟因素做為考量標準等。

她也提醒，「對等關稅」繼續發展下去，可能有些國家受影響程度較高，越南、泰國、印度都被外界點名，不排除再造成新一波生產版圖轉移，但川普在會見印度總理莫迪（Narendra Modi）前，拋出對等關稅議題，以關稅作為談判手段的機率很大，後續發展還有待持續觀察。（編輯：楊凱翔）1140214