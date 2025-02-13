日媒：Honda與Nissan將決定中止整合協商 換股比例談不攏
2025/2/13 11:36（2/13 11:53 更新）
（中央社東京13日綜合外電報導）日媒報導，本田（Honda）與日產汽車（Nissan）今天將各自召開董事會，正式決定中止去年12月啟動的經營整合協商。這兩家汽車製造商預計今天下午各自舉行記者會。
本田與日產汽車2024年12月23日簽約，啟動經營整合談判，預計2025年6月談妥並簽署正式契約，並在2026年8月讓新成立的控股公司上市，屆時本田與日產預計成為子公司並下市。
「日本經濟新聞」報導，本田與日產汽車是以新成立控股公司為前提啟動談判，但在換股比率等條件談不攏。另外，要求在經營方面拿出速度的本田，曾提議把日產汽車納為子公司，日產汽車對此表示反對。
日產汽車社長內田誠本月6日曾造訪本田在東京都的總公司，會晤本田社長三部敏宏，並告知有意中止經營整合協商。
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報導指出，若談判破裂，也代表以全球銷量第3為目標的日本汽車製造商聯盟將不會誕生。
共同社報導，本田與日產汽車今天下午將各自發布財報，如何說明中止談判的經過，以及未來的合作戰略將成為焦點。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140213
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