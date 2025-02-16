川普批台灣搶生意擬修晶片法補助條件 台積電可能因應策略一覽

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（中央社記者吳家豪台北16日電）美國總統川普點名台灣搶走美國的晶片生意，揚言修改「晶片法案」補助條件，壓迫台灣半導體產業，也對台積電步步進逼。連日來市場流傳多套劇本，不管是對美擴大先進製程投資，技術入股或是接手英特爾，對台積電而言，最簡單的是課關稅，因為在實務運作上美國很難直接對台灣晶片課稅。

在川普（Donald Trump）揚言對台灣晶片課徵關稅下，台積電12日首度赴美國亞利桑那州廠召開董事會；有別於市場原先期待擴大對美投資，最終董事會僅通過核准2024年財報等7項議案，看似「以拖待變」。

投顧法人及專家認為，在川普關稅戰持續下，台積電仍有機會在未來幾季宣布對美擴產計畫。第二種情境是川普政府推動台積電與英特爾（Intel）共同成立合資公司，或者採取更激進的手段，由台積電接手部分或全部英特爾晶片廠。

第3，由於美國政府對進口晶片關稅課徵會有困難，最簡單的做法是台積電根據產業運作的現實，說服川普政府不要對進口到美國的晶片課徵關稅。

劇本一：台積電擴大對美投資

台積電12日召開美國董事會時，並未針對川普關稅議題有所回應，但其中一項議案值得關注。為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，台積電董事會核准資本預算約171億4140萬美元（約新台幣5600億元），內容包括建置及升級先進製程產能。

台積電在美國亞利桑那州設置的第1座晶圓廠，已提前於2024年第4季採用4奈米製程進入量產，第2座和第3座晶圓廠正按計畫進行中，依據客戶需求，將採用更先進的製程技術，例如3奈米、2奈米及A16製程技術。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）表示，若要尋求「美國製造」（Made in America），更簡單的方法是鼓勵台積電在美國擴產，風險比試圖拯救英特爾更低。他認為台積電可能承諾把更多產能和先進技術搬到美國，並與美國政府協調提供更多支援。

劇本二：技術入股英特爾或接手全部晶片廠

最新傳聞顯示，個人電腦（PC）晶片昔日霸主英特爾，已經從併購市場的買家悄悄轉換成賣家。

彭博14日引述知情人士報導，應美國川普政府官員要求，台積電正考慮取得英特爾工廠的控股權，這樣的交易有望為英特爾雪上加霜的財務注入活水，然而相關談判仍在初期階段。

華爾街日報緊接著於15日報導，英特爾可能分家，分別由台積電及美國博通公司（Broadcom）接手，相關公司正就潛在收購案進行評估；台積電已研議入主部分或全部英特爾晶片廠的可行性。

不過，就在市場傳言滿天飛之際，白宮官員透露，川普政府可能不會支持由外國實體經營英特爾的美國晶片廠。

英特爾過去4年在前任執行長季辛格（Pat Gelsinger）的帶領下，試圖重振製造業務，但耗資巨大的晶圓代工業務未能吸引夠多的訂單，導致財務惡化，被迫延後德國、波蘭等地的海外設廠計畫，最終董事會失去耐心，去年12月英特爾無預警宣布季辛格退休。

同時，瑞斯岡也認為，台積電沒有理由授權自家製程技術和IP（智慧財產權）給潛在的高階製程競爭對手，除非條件很有利。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真指出，與英特爾合資公司對於台積電不利，台積電董事長暨總裁魏哲家先前曾公開表態不考慮收購英特爾的晶圓廠，不願接手英特爾的爛攤子，若與具競爭關係的英特爾合資公司，台積電還恐將面臨技術外流的風險。

劇本三：以事實說服美國政府不要貿然對台灣晶片課稅

一名業界人士表示，台積電生產的晶圓出廠後，就屬於客戶資產，隨後交給封測廠封裝在載板上，再運送到組裝廠，安裝於各項產品之中。這也代表台積電直接出口到美國的晶片比例相當有限，大多送往組裝廠所在的中國和東南亞等地。換句話說，即使川普政府宣稱課徵100%關稅喊得震天價響，在實務運作上卻很難直接對台灣晶片課徵關稅。

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事實上，川普強調的製造業重回美國或喊話修改「晶片法案」補助條件背後真正意圖，都是為了拿回半導體供應鏈的話語權，此舉卻同時也考驗著台積電董事長魏哲家的經營智慧和營運靈活性。

即使川普真的找到方法對台灣晶片課稅，以台積電在供應鏈的地位，自然擁有足夠的議價能力，可以把增加的成本轉嫁給客戶。等到美國消費者買到更貴的iPhone或筆記型電腦，恐怕會把怨氣和矛頭指向美國政府，川普是否真要一意孤行，還需仔細衡量利弊得失。（編輯：林淑媛）1140216