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首頁 / 科技

法國核融合實驗新紀錄 電漿維持超過22分鐘

2025/2/19 15:41
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（中央社巴黎18日綜合外電報導）法國科學家今天宣布，在核融合研究的漫漫長路上立下「關鍵里程碑」，成功維持超高溫電漿超過22分鐘，創下世界新紀錄。

法新社報導，世人寄予厚望的核融合技術，可望在未來為全球提供乾淨、安全且幾乎用之不竭的能源。但這個科學界的終極目標，數十年來在技術上總是遙不可及。

核融合的原理，是重現恆星內部產生能量的過程，使兩個原子核發生聚合作用。相反地，現有的核電廠則是使用核分裂技術，透過分裂原子來釋放能量。

核融合的過程，需要在超過1億℃的超高溫下，產生並維持電漿。然而，電漿這種熾熱的帶電氣體，狀態容易變得不穩定，可能導致能量流失，進而限制未來核融合反應爐的運作效率。

法國原子能委員會（CEA）在聲明中表示，位於南法的WEST托克馬克裝置（tokamak）2月12日成功將電漿狀態維持長達1337秒（超過22分鐘）。

負責運作托克瑪克裝置的CEA指出，這次實驗成果「打破」中國上個月的紀錄，足足超過了25%。

CEA基礎研究主管艾提昂芙荷（Anne-Isabelle Etienvre）向法新社表示，成功維持電漿這麼久，證明研究團隊「能控制電漿的產生，也能維持其穩定狀態」。

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然而，她也強調，熱核融合技術仍有諸多「技術壁壘」需要克服，才能達到「產生的能量大於消耗的能量」。

根據CEA的說法，WEST團隊接下來一個月將持續挑戰更長時間的電漿維持目標，甚至「累計達數小時」，同時也將進一步提高溫度。（實習編譯：陳奕文/核稿：張曉雯）1140219

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