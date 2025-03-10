媒體稱朱立倫轉向有條件倒閣 國民黨否認

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）面對大罷免潮，有媒體稱國民黨主席朱立倫可能轉向「有條件倒閣」，國民黨今天予以嚴正否認，並強調從未討論、絕無此事。國民黨表示，國會新會期是民生法案會期，國民黨全力推動攸關福國利民的重要民生法案，嚴正否認討論「倒閣」相關議題。

媒體報導，朱立倫近日對倒閣案態度180度轉變，從原本趨於保守，到評估32席遭罷免藍委未必都挺得過二階連署，若全數進入三階段投票，不排除找民眾黨主席黃國昌共商倒閣，訴求「國會全面改選」救大罷免。

國民黨今天透過新聞稿予以嚴正否認，國民黨表示，國會新會期是民生法案會期，國民黨全力推動攸關福國利民的重要民生法案，嚴正否認討論「倒閣」相關議題。

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國民黨指出，地方建設、人民福祉是國民黨最關心的議題，面對當前執政者只著眼於政治惡鬥的大罷免，國民黨全力因應，也呼籲民進黨回頭是岸。並再次強調，從未討論「倒閣」等相關議題。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇上午接受訪問時表示，媒體很多傳言跟揣測，但黨內並沒有相關討論。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1140310