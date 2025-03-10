媒體稱朱立倫轉向有條件倒閣 國民黨否認
2025/3/10 12:50（3/10 13:20 更新）
（中央社記者劉冠廷台北10日電）面對大罷免潮，有媒體稱國民黨主席朱立倫可能轉向「有條件倒閣」，國民黨今天予以嚴正否認，並強調從未討論、絕無此事。國民黨表示，國會新會期是民生法案會期，國民黨全力推動攸關福國利民的重要民生法案，嚴正否認討論「倒閣」相關議題。
媒體報導，朱立倫近日對倒閣案態度180度轉變，從原本趨於保守，到評估32席遭罷免藍委未必都挺得過二階連署，若全數進入三階段投票，不排除找民眾黨主席黃國昌共商倒閣，訴求「國會全面改選」救大罷免。
國民黨今天透過新聞稿予以嚴正否認，國民黨表示，國會新會期是民生法案會期，國民黨全力推動攸關福國利民的重要民生法案，嚴正否認討論「倒閣」相關議題。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
國民黨指出，地方建設、人民福祉是國民黨最關心的議題，面對當前執政者只著眼於政治惡鬥的大罷免，國民黨全力因應，也呼籲民進黨回頭是岸。並再次強調，從未討論「倒閣」等相關議題。
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇上午接受訪問時表示，媒體很多傳言跟揣測，但黨內並沒有相關討論。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1140310
倒閣
依據憲法增修條文第3條第2項第3款規定，立法院得經全體立法委員1/3以上連署，對行政院院長提出不信任案。簡稱「不信任案」或「倒閣案」。
若全體立法委員1/2以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。立法院解散後，應於60日內舉行選舉。
若不信任案未通過，1年內不得對同一行政院長再提不信任案。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。