黨內罷免民調屬危險名單 王鴻薇：提高警覺堅守崗位

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨近日對遭罷免的國民黨立委展開分區民調，王鴻薇等立委陷入苦戰。王鴻薇今天表示，會提高警覺，不敢掉以輕心，除持續堅守黨團幹部崗位外，也會增加與民眾的互動與交流。

媒體報導，國民黨近日展開對遭罷免的藍委分區民調，民調結果顯示，新北市立委葉元之選情最為危急，其他依序為台東縣立委黃建賓與台北市立委、現任立院黨團書記長王鴻薇也都陷苦戰。

王鴻薇今天表示，黨中央民調顯示她屬於「危險族群」，她會提高警覺，不敢掉以輕心；有些人認為，因為她擔任黨團幹部導致仇恨值比較高，不過她還是會堅守崗位，因為這是她必須去承擔的責任，不能迴避。

王鴻薇也說，會再加強跟選民之間的互動和交流，也會增加辦理活動、問政說明會等；無論如何都會勇往直前，努力挺過罷免案，可以繼續為民眾服務。

針對遭點名狀況危急，葉元之今天出席國民黨舉辦的紀念國父孫中山逝世100週年活動前表示，有則改之，無則嘉勉；一直以來他都非常重視選民服務，許多板橋選民都知道他服務態度認真，常親自參與會勘、解決地方問題，且假日幾乎不休息，積極接觸基層，了解民意的需求。

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同場出席活動的國民黨立委羅明才受訪指出，他對任何事情坦蕩蕩，會正面迎戰，也希望在幕後的人趕快懸崖勒馬，回歸照顧人民的主軸，不要破壞台灣的民主；但他強調，敵若不動、他就不動，敵若主動、必以罷制罷。

至於有罷免團體發影片指志工遭羅明才的支持者攻擊，羅明才說，沒有這件事，他從來不知道有這件事。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140309