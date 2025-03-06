罷免吳思瑤團體補件 桃園台中4罷團領表拚二階

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（中央社記者高華謙台北6日電）罷免民進黨立委吳思瑤的團體今天到中選會補件提議書，隨後罷免國民黨立委牛煦庭、萬美玲、邱若華與江啟臣的4個罷免團體也到中選會領取連署人名冊格式，準備拚二階連署。

目前共35人罷免第一階段通過，包括32名國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安與2名民進黨議員。另有12名民進黨立委的罷免案一階未達門檻，皆須補件。

罷免吳思瑤團體召集人賴苡任表示，他們先前送件時是遞交2838份提議書，今天遞交2839份，就是要讓大家知道，哪怕他們需要補件，補件數量可以比送件還多1件，充分展現出支持者對民進黨憤怒，有信心能過關。

針對傳出國民黨基層不滿黨中央不作為，國民黨主席朱立倫說「責任都在我」。賴苡任表示，這場戰役裡面大家都很辛苦，能力越大責任越大；他在黨中央也有很多朋友，都是以朋友身分來幫忙。

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此外，罷免國民黨桃園市立委牛煦庭的領銜人陳曉煒表示，第二階段策略就是遍地開花，會在桃園街頭布設站點，請桃園鄉親與他們共同努力連署60天，攜手進入投票第3階段，達成光復桃園6區全罷目標。

針對向桃園市府申請租借場地是否碰壁。陳曉煒說，目前收到2件場地回覆公文，其中一件說不提供給政治活動使用，另一件則以公園內有毒蘑菇拒絕，目前包括他們自己申請與民代幫忙申請的好像還沒有一件通過。（編輯：蘇龍麒）1140306

桃園第1、4、6選區罷免團體6日上午前往中選會領表，桃市聯合罷免團隊發起人之一、牧師陳曉煒（前左2）帶領眾人一同喊口號宣誓。中央社記者趙世勳攝 114年3月6日