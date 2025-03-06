加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

罷免吳思瑤團體補件 桃園台中4罷團領表拚二階

2025/3/6 12:39（3/6 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北6日電）罷免民進黨立委吳思瑤的團體今天到中選會補件提議書，隨後罷免國民黨立委牛煦庭、萬美玲、邱若華與江啟臣的4個罷免團體也到中選會領取連署人名冊格式，準備拚二階連署。

目前共35人罷免第一階段通過，包括32名國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安與2名民進黨議員。另有12名民進黨立委的罷免案一階未達門檻，皆須補件。

罷免吳思瑤團體召集人賴苡任表示，他們先前送件時是遞交2838份提議書，今天遞交2839份，就是要讓大家知道，哪怕他們需要補件，補件數量可以比送件還多1件，充分展現出支持者對民進黨憤怒，有信心能過關。

針對傳出國民黨基層不滿黨中央不作為，國民黨主席朱立倫說「責任都在我」。賴苡任表示，這場戰役裡面大家都很辛苦，能力越大責任越大；他在黨中央也有很多朋友，都是以朋友身分來幫忙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，罷免國民黨桃園市立委牛煦庭的領銜人陳曉煒表示，第二階段策略就是遍地開花，會在桃園街頭布設站點，請桃園鄉親與他們共同努力連署60天，攜手進入投票第3階段，達成光復桃園6區全罷目標。

針對向桃園市府申請租借場地是否碰壁。陳曉煒說，目前收到2件場地回覆公文，其中一件說不提供給政治活動使用，另一件則以公園內有毒蘑菇拒絕，目前包括他們自己申請與民代幫忙申請的好像還沒有一件通過。（編輯：蘇龍麒）1140306

#江啟臣
#吳思瑤
#民進黨
#國民黨
#牛煦庭
#罷免
桃園第1、4、6選區罷免團體6日上午前往中選會領表，桃市聯合罷免團隊發起人之一、牧師陳曉煒（前左2）帶領眾人一同喊口號宣誓。中央社記者趙世勳攝　114年3月6日
桃園第1、4、6選區罷免團體6日上午前往中選會領表，桃市聯合罷免團隊發起人之一、牧師陳曉煒（前左2）帶領眾人一同喊口號宣誓。中央社記者趙世勳攝　114年3月6日
罷免民進黨立委團體6日上午前往中選會補件，罷免團體召集人賴苡任（拉推車者）等人一同將文件送往審查。中央社記者趙世勳攝　114年3月6日
罷免民進黨立委團體6日上午前往中選會補件，罷免團體召集人賴苡任（拉推車者）等人一同將文件送往審查。中央社記者趙世勳攝　114年3月6日
吳思瑤
綠盼總預算覆議案充分討論 藍指綠擺明要讓協商破局總統府關閉景觀照明 藍：不思減碳卻怪預算被刪
牛煦庭
醫院壅塞 在野立委籲政府重視醫護人力問題高雄分屍案牽扯預算被砍藍批鬥爭 綠：尊重檢方辦案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：