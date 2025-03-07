罷免吳沛憶案一階補件 中台灣藍委罷免推進二階連署

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（中央社記者賴于榛台北7日電）各地罷免進度推進，罷免國民黨立委丁學忠、顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等中台灣罷免團體，以及領銜罷免國民黨立委葉元之的醫師史書華今天到中選會領取連署人名冊格式，預計陸續展開第二階段連署。

此外，罷免民進黨立委吳沛憶的團體也送補件提議書，拚第一階段闖關。

此波罷免潮共35人的罷免第一階段通過，包括32名國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安與2名民進黨議員；另有12名民進黨立委的罷免案一階未達門檻，皆須補件。

罷免國民黨新北、台中、彰化、雲林立委團體今天上午至中選會領取連署人名冊格式，將針對葉元之、丁學忠、顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋展開第二階段連署；另外，罷免謝衣鳳團體預計14日領取連署人名冊格式，再接續開啟第二階段連署。

罷團領件後接受媒體訪問時高喊罷免會成功，且要挑戰成功罷免「全國最多席」，希望台中能與高雄當年一樣勇敢的斷捨離，迎向幸福。

罷免吳思瑤團體領銜人李孝亮等人今天也赴中選會，送出2637件的補件提議書，要拚第一階段闖關。

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此外，民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎今天赴北檢告發國民黨提的罷免案幽靈連署過多，李孝亮則說尊重，但罷團並無審查連署書的能力，無法靠一張紙就辨別連署人生死。

中選會今天也再次以文字解釋，依法查對且查出「往生者連署」的罷免提議情事者，為各該市縣政府戶政事務所，且該查對結果是依法併入各地選委會的查對結果後，再經地方選委會初審確認在案後，依法回報中選會審定。（編輯：張均懋）1140307