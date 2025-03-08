傳醞釀推多項公投議題 朱立倫：反廢死是共識

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（中央社記者王承中台北8日電）外傳國民黨除反廢死公投外，也醞釀其他公投提案。國民黨主席朱立倫今天表示，對於公投議題，都有提出各種想法，反廢死公投是大家的共識；至於罷免攻防，他重申團結，孫中山最偉大的精神就是放下小我，成就大我，團結一致。

國民黨今天在台北市逸仙公園舉行「國父孫中山先生逝世百年緬懷紀念植樹活動」，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、國民黨立委許宇甄、國民黨台北市議員秦慧珠，以及國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人都出席與會。

外傳針對大罷免潮，國民黨除推出反廢死公投外，也在醞釀反空污、反台積電出走等公投案。朱立倫今天受訪表示，對於公投的議題，都有提出各種想法，但目前的結論就是反廢死公投，其他議題目前沒有共識。

對於罷免攻防，朱立倫表示，國民黨在年後先透過新春團拜的方式，已在各地暖身，目前各選區的國民黨立委也都分別在安排地方的問政說明會，最近他也和很多黨籍立委談到問政說明會的主題，包括通過財劃法修法為地方爭取到建設經費等。

朱立倫指出，各地的黨籍立委問政說明會也會提到，為避免政府的浪費，所以在立法院審查總預算時刪減很多可能會造成貪污及浪費的預算，同時要爭取還錢於民、還假於民等民生議題，希望透過說明會，讓大家肯定立委為全民打拚。

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外傳民眾黨對反罷免態度趨於保守，朱立倫表示，他一再強調任何事情都是要自立自強，歡迎各界對國民黨的鞭策、鼓勵及協助，但最重要的還是自己要努力，不斷地爭取更多的支持，感謝部分民眾黨人在罷免第一階段連署的幫忙。

朱立倫指出，現在對於第二階段連署所面對的問題，不論是反惡罷或地方連署的問題，都需要大家一起來努力，第二階段連署大概有兩個多月的時間，是大家一起團結努力的時候；孫中山最偉大的精神就是能夠放下小我，成就大我，團結一致。（編輯：黃瑞弘）1140308