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台積電赴美投資 國民黨團提案要政院專案報告

2025/3/7 13:07
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（中央社記者郭建伸台北7日電）國民黨團今天指出，台積電擴大美國投資，但台灣未得到美國應有國家安全及區域穩定承諾，行政院更在關鍵時刻缺席、喪權辱國，提案要求行政院進行專案報告給全民交代。提案今天在立法院逕付二讀並交付協商。

台積電宣布赴美擴大投資，總統賴清德昨天與台積電董事長魏哲家在總統府召開記者會，但外界仍質疑台灣未從中獲得安全承諾，甚至引發「美積電」疑慮。

立法院會今天處理議程時，國民黨團增列討論事項，要求行政院以「有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安」為題進行專案報告。

提案內容指出，有鑑於美國總統川普當選後為落實「美國製造」，不斷以課關稅脅迫台積電赴美投資，甚至傳言介入撮合其與英特爾建立合資企業；半導體產業面臨課稅危機之際，經濟部長郭智輝卻僅派次長赴美溝通，在國會面對質詢川普政府作法合理性時，竟脫口「不一定不合理」，郭智輝上台後連續失言，顯已不適任。

提案內容指出，美東時間3月3日，川普與台積電董事長魏哲家於白宮召開記者會，宣布加碼投1000億美元，再次震撼各界。外媒評論「危及台灣優先」，台積電遭諷變美積電，憂心神山不保、矽盾崩壞；然而，即便台積電宣布加碼投資，美方遲未確定是否豁免課稅及取消補貼，賴政府一副事不關己態度，毫無對策，反要企業自行面對、國人接受事實。

國民黨團也指出，台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，2024年產值突破新台幣5兆元，2025年上看6兆元，而全球晶圓代工產業中，台積電市占率高達6成以上，若加碼投資美國，不僅影響在台投資規模，甚至牽動半導體供應鏈外移，進而衝擊民眾就業、人才外流，進一步削弱台灣競爭優勢，影響甚鉅。

國民黨團指出，為此，請立法院決議，儘速邀請行政院院長率同相關部會首長就「有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安」進行專案報告。

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院會進行廣泛討論時，國民黨立委葛如鈞表示，民進黨政府在國際經濟談判失能又神隱，連談判桌邊緣都摸不到，使台積電在美國壓力下，被迫加碼投資美國，這不僅是企業問題，更是國家戰略重大危機；民眾黨立委張啓楷則質疑，台積電在美國這麼大投資，但在國家安全、關稅方面，台灣換來什麼，並呼籲民進黨立委共同捍衛台積電。

院會廣泛討論結束後，國民黨團提議將議案逕付二讀。由於在場沒有人表達反對，立法院長韓國瑜裁示，國民黨團提議逕付二讀並交付黨團協商。（編輯：翟思嘉）1140307

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