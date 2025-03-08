卓榮泰領軍6都花蓮政策開講 訴求人民是頭家

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（中央社記者溫貴香台北8日電）黨政人士今天表示，民進黨預計12日中常會下達動員令，宣布啟動「人民是頭家政策說明會」，為期1個月，利用週六、週日開講由行政院長卓榮泰領軍加上兩位部長，總計12場，鎖定6都加上花蓮縣。

至於民團罷免國民黨立委進入第二階段連署，相關核心人士表示，「人民是頭家政策說明會」動員百工百業向人民報告過去一整年在立法院藍白毀憲亂政行徑與總預算亂凍、亂刪的情況，和公民團體發動的罷免第二階段連署是分開的，政策說明會主要負責國政亂象的論述，公民團體的罷免活動也有自己的進度，兩條路線不同。

黨政高層接受中央社訪問透露，民進黨12日中常會將討論「人民是頭家政策說明會」，由行政院長卓榮泰領軍加上兩位部長、百工百業的代表，預定週六、週日舉辦說明會向人民報告，相關細節與決策將由中常會討論後，拍板定案。

黨政人士說，「人民是頭家政策說明會」預計從3月中旬到4月中旬為期一個月總共舉辦12場，鎖定台北市、新北市、桃園市、花蓮縣、台中市、台南市、高雄市，6都加上花蓮縣；此外，如果罷免團體邀請民進黨的黨公職幫忙，黨公職也會盡全力協助、勇敢參加，服務處將全部開綠燈。

該人士說，民進黨說明會的現場，公民團體也可能到場設攤連署，兩股勢力各自動員。

民進黨立委林俊憲上午表示，現在開始進入第二階段的罷免，民進黨此時應該對公民團體提供必要的協助。

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他認為，行政單位也應該下鄉宣講，讓民眾了解總預算亂砍以後影響到國家政務推動，現在黨內有很大的聲音希望能夠在第二階段的時候提供公民團體必要的協助，在很多地方的黨公職已經開始行動，黨中央也沒有禁止。

黨政人士也表示，新北、桃園黨公職的服務處也全數轉為連署站，一旦中常會拍板，全台灣的黨公職服務都將轉為連署站。（編輯：翟思嘉）1140308