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中選會：罷免連署書由地方查對 外界勿造謠傷害民主

2025/3/7 21:53（3/7 22:15 更新）
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圖為罷免團體先前赴中選會送件。（中央社檔案照片）
圖為罷免團體先前赴中選會送件。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北7日電）各地罷免進度推進，不過中選會今天表示，有不少網傳謠言指中選會查對不公，導致有罷免案必須補件，但實際上，查對是依法交由各地選委會暨各市縣政府戶政事務所執行，盼外界勿造謠傷害台灣得來不易的民主果實。

此波罷免潮共35人的罷免第一階段通過，包括32名國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安與2名民進黨議員；另有12名民進黨立委的罷免案一階未達門檻，皆須補件。

中選會今天透過文字說明表示，截至晚間仍有不少網傳謠言指有罷免案補件者是中選會查對不公所造成的結果，實則這類網路選務造謠藏有明顯的破綻。

中選會說，當收到相關罷免立委案的提議名冊後，會依法交由各地選委會暨各市縣政府戶政事務所依法進行查對，若發生有「往生者連署」情事者依法應予剔除，這就是各市縣政府戶政事務所依法查對的結果。

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中選會表示，各地戶政事務所依法查對的結果也是併入各地選委會的查對結果，依法限期回報給中選會審定，再據以將查對結果發函給罷免提議領銜人。

中選會表示，希望民眾不要再無端造謠或網傳胡扯甚或還亂指有罷免案補件者就是中選會查對不公所造成的結果，此類造謠將打擊各地依法行政奉公守法的公務人員，也傷害了台灣長久以來得來不易的民主果實。（編輯：林興盟）1140307

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中選會7日指出，網傳謠言指中選會查對不公，導致有罷免案須補件，但查對是由各地選委會暨各市縣政府戶政事務所執行，盼外界勿造謠傷害民主。圖為罷免團體募集罷免連署書。（中央社檔案照片）
中選會7日指出，網傳謠言指中選會查對不公，導致有罷免案須補件，但查對是由各地選委會暨各市縣政府戶政事務所執行，盼外界勿造謠傷害民主。圖為罷免團體募集罷免連署書。（中央社檔案照片）
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