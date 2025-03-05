罷免連署狀況多 朱立倫：責任都在我不必怪青年志工

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）中選會近日公告立委罷免案連署情況，目前32案全是國民黨立委，民進黨立委皆未達標，尚待補件，引發藍營支持者批評。國民黨主席朱立倫今天表示，青年志工的努力，也許做的不令人滿意，但責任都在他，不必怪青年志工。

中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，民進黨立委皆未達標，尚待補件，引發藍營基層批評，中廣前董事長趙少康日前甚至指出，失敗的都是民進黨立委罷免案，國民黨怎麼可以這麼沒出息，如不能補足連署，真會被民進黨笑死。

朱立倫今天下午在國民黨中常會表示，去年面對基隆市長謝國樑罷免案，國民黨上下一致，當做民進黨發動大罷免的前哨戰，不論在組織、文宣、策略都能夠密切合作，中央到地方包括當事者，都有整體戰略與戰術小組。

朱立倫說明，面對今年的罷免，黨中央會與立委保持密切聯繫，都有做民調掌握情況，尤其組織動員非常重要，從農曆過年前後就開始做組織動員的準備，因為如果大罷免進行到最後，國民黨必須以戰止戰時，文宣小組已建構完成，至於法律戰的部分，本週將召開記者會，向外界報告。

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朱立倫提到，在運作過程中，青年志工的努力，也許做的不令人滿意，但責任都在他，不必怪青年志工，大家盡快做補正、補件，應給予加油鼓勵。

朱立倫強調，謝謝每位關心、幫忙的朋友，接下來還有很長一段路要走，因為罷免連署即將進入二階段，過程中有很多事務要努力，尤其國民黨立委，每天都戰戰兢兢勤跑基層，與地方組織、中央保持密切聯繫，一起團結打團隊戰，希望讓台灣民主真正發光發熱，抵擋惡罷，守護台灣、中華民國。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1140305