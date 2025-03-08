赴花蓮致敬葉春蓮 曹興誠讚「台灣人良心」

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（中央社記者盧太城花蓮縣8日電）花蓮退休教師葉春蓮嗆聲國民黨立委傅崐萁遭架離出場，聯電前董事長曹興誠今天專程到花蓮送花，代表向「台灣人良心」致意。葉春蓮說，她老了可以理直氣壯講話了。

今天上午曹興誠和印太戰略智庫執行長矢板明夫，在花蓮東社發言人陳財能陪同下，專程拜訪葉春蓮。曹興誠以12株36朵白色百合花搭配紅色康乃馨，向葉春蓮致敬，象徵她是「花蓮人母親、台灣人良心」。

談到2日「嗆聲」被請出場事件，葉春蓮說，沒想到會引起這麼大迴響，她就像是誤闖叢林的「老兔子」。她說，現在街上已有粉絲，以前學生看到她都會躲，現在很多路人跑過來合照。

葉春蓮表示，當天看到很多樹苗，以為林業保育署發放樹苗給民眾，於是進去找看是否有適合學校的樹苗可領取，走進禮堂沒有人攔她，也沒人問她做什麼，因為她眼睛看不清楚就往前走，直接走到舞台前，結果看到舞台上是傅崐萁夫妻，傅崐萁開始講話，「他（傅崐萁）講的又是那一套」。

她說，傅崐萁講民進黨時她沒生氣，但當傅開始要哄騙鄉親時，她就指著傅崐萁說「傅崐萁你不要再到處去做壞事了」，結果就有人來拉她出去。事後想想「我這不是在跟國中生對話的水準嗎」、「人老了可以理直氣壯表達年輕時有所顧忌不能講的話」。

陳財能告訴葉春蓮，「曹董」實在太佩服葉老師，今天專程找時間來拜訪。

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曹興誠表示，自由民主沒有了，生命財產保障也沒有了，言語、思想自由也都沒有了，葉春蓮表現了這樣的人道關懷；葉春蓮在傅崐萁支持者的環繞下，指責「通敵」這是要很大的勇氣，因此他專程來致意，葉春蓮是花蓮人的精神領袖。

矢板明夫表示，中國外交部長王毅昨天說，台灣今後的名稱就是「中國台灣省」，這是一個非常恐怖的說法，台灣一但變成中國的台灣省，生活在台灣的所有人都會變成沒辦法保護自己的生命財產。（編輯：郭諭儒）1140308