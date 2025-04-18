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蔣萬安籲立院推動倒閣 謝國樑表態肯定值得思考

2025/4/18 13:24（4/18 13:41 更新）
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台北市長蔣萬安認為立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。基隆市長謝國樑（圖）18日上午接受媒體聯訪時，肯定蔣萬安的思維。中央社記者王朝鈺攝 114年4月18日
台北市長蔣萬安認為立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。基隆市長謝國樑（圖）18日上午接受媒體聯訪時，肯定蔣萬安的思維。中央社記者王朝鈺攝 114年4月18日
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）台北市長蔣萬安認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。基隆市長謝國樑今天肯定蔣萬安的思維，並表示如果有人認為大罷免是民意，難道重選就不是民意嗎。

台北地檢署偵辦幽靈罷免連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，昨天晚間前往北檢前抗議。蔣萬安說，個人行為自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。

謝國樑上午出席青年事務委員會交接前受訪表示，現正進行的大罷免規模，國民黨和民進黨加起來可能達50名立委，假如大罷免投票結果出爐後，絕對不是終點反而是起點，大罷免結束後，就要展開非常大量的補選，而補選結果是否能達到大罷免前所設定的目的。

他說，未來大家可能會無止境看到，台灣在面臨很多嚴峻挑戰下，反而要經歷不斷的選舉，國人還要經歷多少折磨，及對立所帶來負面情緒。以基隆市而言，去年10月13日投過（他的）罷免案，假如通過，又要補選（市長），假如今年的罷免通過，又要補選。

謝國樑表示，最起碼他肯定蔣萬安的思維，也願意往這個方向探討，不要讓台灣不斷陷入選舉的輪迴，及無止境對立與對抗，蔣萬安所提「倒閣」說，值得大家思考。

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謝國樑表示，大家思考的利基不應再是藍綠誰贏、誰輸，而是思考如何能有效降低台灣的紛爭與對抗，盡快讓國人表達意見，如果有人認為，大罷免是民意，難道重選就不是民意嗎。

對於昨天未前往北檢聲援，謝國樑表示，因為他不久前才以證人身分前往北檢作證，拿捏分際後，認為他可能不適合前往北檢參加陳抗，但他在理念上聲援黨務人員，假如黨中央有需要他參加26日活動，他會積極參與。（編輯：李錫璋）1140418

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