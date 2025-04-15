罷免涉不實連署 檢搜索國民黨板橋、三重黨部等30處約談10餘人

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（中央社記者趙敏雅新北15日電）新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署，新北地檢署今天指揮搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談提議罷免立委吳琪銘領銜人李清祥等10多人。

據了解，新北地檢署今天指揮法務部調查局新北市調查處、調查局北部地區機動工作站共赴30處搜索，約談10多人到案，包含李清祥、提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免立委張宏陸領銜人徐偉豪、提議罷免召集人王昱人等。

新北市發起罷免民進黨立委吳琪銘、蘇巧慧的團隊上午8時許透露，「我們這邊調查局也到了」。

另外，新北地檢署黑金專組主任檢察官陳旭華上午帶隊率調查人員到國民黨板橋區黨部搜索，帶走1箱資料，以及黨工與板橋區黨部主任謝慶認等2人。

國民黨新北市議會黨團書記長王威元指出，國民黨三重區黨部下午遭搜索，三重區黨部執行長羅大宇被帶走。

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民進黨新北市立委蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘遭鎖定罷免，蘇巧慧等人今年2月間曾質疑為何短短幾天就有數千張提議連署書出現。另外，蘇巧慧、李坤城也先後接獲民眾陳情，發現有罷免提議連署造假或幽靈連署等情況。

李坤城2月18日與律師赴新北地檢署按鈴申告，告發罷免團體涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法第41條非法蒐集及利用個資罪等罪嫌，委請地檢署查明相關罷免團體違法造冊過程，釐清相關刑事責任。新北地檢署當時表示，先前已接獲情資並分案調查，會將案件併案偵辦。（編輯：戴光育）1140415