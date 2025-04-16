民眾陸續收到附回郵錯誤格式連署書 花蓮罷團報案

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮罷免國民黨立委傅崐萁團體發現約4000份連署書格式有異，近日仍有民眾收到錯誤格式連署書；罷團今天向警方報案，避免有心人士惡意混淆，罷團明天將寄出正確格式，呼籲民眾確認再填寫。

罷團「微光花蓮」領銜人李美玲告訴中央社記者，微光團隊服務處、收件據點陸續收到民眾詢問，家中收到空白連署書信件，附上錯誤格式空白連署書、回郵信封，信封印有「百年花蓮 洄瀾時光」字樣，類似情況約有數十件。

李美玲說，經確認並非罷團寄出，且收到的空白連署書全是錯誤格式，依郵戳判別寄出時間是在4月10日、12日，有些在錯誤格式訊息爆發前，有些是在之後，不能確定是惡意或熱心民眾好心寄出。

李美玲說，4月10日盤點錯誤格式連署書約4000份，將於明天統一寄出正確格式，會印有微光花蓮官方印章，若民眾不方便收信，可至臉書（Facebook）粉絲團傳送訊息，可就近到簽署站據點重簽。

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李美玲說，連署書格式有異風波後，團隊馬上緊急應變，原本每天收件約800至1000份，這2天衝高到每天2000份，有人是重簽，也有新增份數；為謹慎起見，都歡迎簽過民眾再來重簽，會持續收件到二階確定通過，呼籲民眾把握時間簽署。

民進黨縣議員張美慧今天陪同李美玲到花蓮警分局報案，她說，正在重簽關鍵時期，避免有心人士干擾，讓錯誤率提高，仍先報案釐清錯誤格式為何持續寄送到民眾家中。（編輯：陳仁華）1140416